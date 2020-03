Cuestiona falta de atención del gobierno al tema del coronavirus

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. Rossana López León. (Juan R. Costa / NotiCel)

La senadora Rossana López León, como salubrista y gerontóloga, hizo un enérgico llamado al gobierno central para que atienda de inmediato el tema del coronavirus, bajo la premisa que tarde o temprano dicha epidemia estaría en nuestras costas.

“Señora Gobernadora, no basta con decirle a la prensa que al momento no hay casos reportados y que la ciudadanía debe estar pendiente del tema. Informe cuáles son las medidas que su gobierno está tomando para atender, educar e informar al pueblo de los procedimientos en caso de que los síntomas característicos estén presentes o que algún médico lo identifique como un caso de posible contagio. Salgan de su negación, por un lado están provocando una histeria colectiva en la búsqueda de información, ya que no se conocen los pasos a seguir con las personas que tengan síntomas y qué deben hacer los médicos al identificar un posible caso de coronavirus", afirmó la senadora.

La legisladora popular, primera puertorriqueña graduada de gerontología de una universidad de Estados Unidos, se expresó como salubrista y ex profesora del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Escuela Graduada de Salud Pública.

“Es inaudita la improvisación con que este gobierno está tratando este tema de salud. De la misma manera irresponsable de como que manejaron las muertes luego de los huracanes Irma y María, de la misma manera la caótica situación politiquera ante la crisis en el suroeste y la forma en que han manejado este tema. La ansiedad que vive nuestro pueblo ante el tema del coronavirus no se puede atender mirando hacia el otro lado”, añadió la también presidenta del comité municipal del Partido Popular Democrático (PPD) en San Juan y candidata a alcaldesa.

“Visité la sección del Centro para el Control de Enfermedades en San Juan, donde me indicaron que están directamente manejando el tema desde las oficinas en Atlanta. De inmediato me presencié al área del CDC en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín donde tienen el centro de cuarentena y el oficial a cargo me indicó que debía peticionar mi entrada por medidas de seguridad por correo electrónico. Lo que está claro es que el gobierno de Puerto Rico no ha informado a las autoridades del aeropuerto cómo será el manejo de los casos. Todo Puerto Rico sabe que aparte de las instalaciones de Isla Verde, en Aguadilla y Ponce recibimos vuelos constantemente. La pregunta es: ¿Qué está haciendo la Autoridad de los Puertos (AP) ante esta situación del coronavirus?. Peor aún, ¿hay alguien a cargo en Puertos luego de la salida a la carrera de Anthony Maceira?, ¿Qué se supone esté pasando en el aeropuerto y cómo precederán?, ¿Qué se supone hagan los ciudadanos, principalmente los de San Juan y los médicos si hay sospecha de contagio siendo el punto de entrada principal a Puerto Rico?”, cuestionó López León retóricamente.

La senadora presentó como ejemplo cómo la ciudad de Nueva York está manejando el caso, a pesar que de que, al igual que Puerto Rico, tiene casos reportados de coronavirus. “Tanto que miran al norte para muchísimas otras cosas, pero para un tema tan crucial, que es de vida o muerte, no actúan con premura para seguir el ejemplo”, dijo al referirse al anuncio del alcalde Bill de Blasio, quien dió a conocer el pasado martes cómo la ciudad se está preparando para combatir la propagación del coronavirus si fuera necesario.

“Ya hubo una advertencia de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, (CDC), de que hay que preparase para una posible propagación de la enfermedad en nuestro hemisferio. De Blasio dijo la verdad: no hay motivo para alarmarse pero que hay que tener precaución, hay que prepararse”, advirtió.

Con relación a las recientes declaraciones de la Dra. Carmen Deseda, quien ocupa la posición de Epidemióloga del Estado bajo el Departamento de Salud y quien aseguró que los casos ya reportados de coronavirus en Italia se deben a que ese país europeo estaba al lado de China, donde se originó la epidemia, la senadora reaccionó recordando a un especialisa y excompañero de labores: “qué falta nos hace el Dr. Johnny Rullán”.

Hasta ayer viernes, se habían registrado más de 82,700 casos de coronavirus en 48 países del mundo. Además de en China, se han registrado muertes en Irán, Corea del Sur, Japón, Italia, Francia, Filipinas, Taiwán y Hong Kong. Hasta el momento ya se han registrado casos activos en Asia, Europa, África, Norteamérica, Sudamérica y recientemente en África, último continente en registrar casos.