Fuego destruye el yate de Marc Anthony

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. Fotcaptura de video

Un fuego se apoderó anoche del yate del artista puertorriqueño Marc Anthony y ya se considera pérdida total, informó la cadena Fox 7 News de Miami.

El yate, de 120 pies de eslora, de nombre Andiamo, estaba anclado en Watson Island, Florida.

“Aún es una escena activa” dijo tarde anoche el capitán Ignatius Carroll, de la Unidad de Rescate de los Bomberos de Miami. “Como hay tanto fuego en el barco, hemos decidido un ataque defensivo, pero de todas maneras tenemos a nuestros botes-bomba junto a los del Condado Miami-Dade”, agregó.

El cantante y actor boricua no estaba en el bote al momento del fuego, pero se informó que seis o siete tripulantes estaban abordo y pudieron evacuar el lugar sin problemas, agregó el canal de televisión.

No se reportó ningún herido, dijeron las autoridades.

Mira el video de fuego:

More video from Watson Isl.

where the 120-foot yacht said to be owned by Marc Anthony is on fire, looking like a total loss at the Island Gardens Marina. No injuries reported as of late Wednesday night. 45+ firefighters battling flames and smoke from boats and the dock. @wsvn pic.twitter.com/MGC00vYDzO — Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) December 19, 2019