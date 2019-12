Gobernadora nombra a Elmer Román secretario de Estado

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. La gobernadora anunció los nombramientos de Elmer Román como secretario de Estado y Pedro Janer como secretario de Seguridad Pública. (Juan R. Costa / NotiCel )

La gobernadora Wanda Vázquez anunció hoy el nombramiento de Elmer Román como secretario de Estado.

Román, un exmilitar, ocupó la posición de secretario de Seguridad Pública por unos ocho meses tras sustituir al exsecretario Héctor Pesquera en abril pasado.

Pero Román será secretario de Estado hasta tanto se formalice una oferta de empleo que tiene en el gobierno federal, dijo la gobernadora.

“Si él fuera considerado a un puesto por el gobierno federal, para nosotros sería igual un orgullo. Hasta tanto eso no se dé, para mí era el recurso adecuado para que fuera secretario de Estado”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

“Las ofertas están allí, esto fue un proceso largo de evaluaciones pero el compromiso mío es ser el recurso de Puerto Rico. La gobernadora me pidió que llevara las riendas del Departamento de Estado, de la parte diplomática y para mí es un honor hacerlo”, expresó por su parte Román.

Previo a su designación como secretario del Departamento de Estado, el capitán Román admitió que consideraba renunciar como secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP) porque evalúa una oferta de trabajo en la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

También la Gobernadora anunció a Pedro Janer como nuevo secretario de Seguridad Pública.

Janer había sido jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico.

“Vamos a sentarnos con las autoridades federales para coordinar trabajos. Ya tengo buena relación con la mayoría de las autoridades federales y ahora vamos a hacer el trabajo de una manera más estrecha. No vamos a inventar la rueda solo poner nuestro conocimiento al servicio del pueblo”, dijo Janer durante la conferencia de prensa en la que se anunció su designación.

En octubre pasado, Janer dijo en entrevista radial (NotiUno) que considera que Puerto Rico se ha convertido en un narcoestado, declaraciones que provocaron diferencias con Román en aquel momento.

"En mi opinión yo digo que sí, lo vengo diciendo desde el 2011. Poco a poco nos estamos moviendo a eso y si no hacemos nada pues esa ola nos va a arropar. Eso es lo que queremos evitar. Este tipo de matanza, de masacre, es un vivo ejemplo de un narcoestado porque en ese momento que sucedió eso las autoridades no tuvieron control y hubiesen estado en desventaja si hubiese un policía en el área que hubiese intervenido. Con el armamento que la Policía está manejando en estos tiempos no es suficiente. La dura realidad es que los delincuentes tienen mejores armamentos y hay que ponerse al día", afirmó Janer en aquella entrevista.

Sin embargo, hoy se distanció de aquella opinión y dijo que se logró tomar acción a tiempo.

“Yo estoy contento de la acción que se tomó, porque desde mi punto de vista como analista, mi propósito fue crear conciencia y que las personas en la calle estén despiertos y no se duerman. Que esten alerta de alguna manera. Estoy contento de que las autoridades tomaron cartas en el asunto inmediatamente y se ha visto la tranquilidad que estamos gozando en estos días festivos”, añadió.

Sostuvo que “la política pública va a seguir siendo coordinar con las agencias estatales y federales, intercambiar inteligencia para que el flujo de información este siempre presente”.

Por otro lado, Vázquez designó a Antonio Pabón Batle como secretario de la Gobernación.

Pabón Batle sustituirá a Zoé Laboy, quien concluye su labor como Secretaria de la Gobernación el 31 de diciembre. Laboy presentó su renuncia hace dos días motivada por el anuncio de la Gobernadora a aspirar nuevamente a la gobernación.

Ana Mateu Meléndez será ahora asesora de política pública, en sustitución de Phillipe Mesa Pabón, y Luis Roberto Rivera Cruz será el nuevo asesor de asuntos municipales, tras la renuncia de Omar Negrón.

Mateu Meléndez es hija de la alcaldesa de Ponce, María Meléndez Altieri.

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. La gobrnadora Wanda Vázquez posa con los nuevos designados. (Juan R. Costa / NotiCel )

Los nombramientos son en receso, porque no hay sesión legislativa, por lo que pueden entrar en funciones ya.

