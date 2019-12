Justicia bajo Wanda Vázquez tampoco supo investigar el chat de Whatsapp

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez. (Juan R. Costa / NotiCel)

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez. (Juan R. Costa / NotiCel)

El Departamento de Justicia, bajo la dirección de la ahora gobernadora Wanda Vázquez Garced, no supo investigar el chat de WhatsApp en el que participaron integrantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, al no emitir advertencias requeridas a posibles sospechosos a la hora de tomar declaraciones juradas, malinterpretar las leyes que fiscalizan a los funcionarios públicos y no citar posibles testigos.

La conclusión se encuentra en el informe final de la pesquisa, sometido por el licenciado Ramón Mendoza Rosario al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), documento que también apunta a que, públicamente, Vázquez Garced aludía a una vasta prueba de comisión de delito por parte de los implicados, mientras que por escrito sometía a la entidad independiente una conclusión de ausencia total de evidencia contra esos funcionarios.

El 2 de mayo de 2018, y en su rol como Secretaria de Justicia, Vázquez Garced refirió a los fiscales especiales la posible comisión de delitos al entonces presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el exjuez Rafael Ramos Sáenz; el exsecretario de la Gobernación —y ahora senador— William Villafañe Ramos; y la exsecretaria asociada de la Gobernación, Itza García Rodríguez, entre otros, por su participación de los grupos de WhatsApp “#Team-Coffee Break” y “P3R- Estructura Gerencial” para discutir controversias electorales de los comicios del 2016.

La polémica provocó la renuncia de todos los funcionarios implicados a sus respectivos cargos, así como una alegación de culpabilidad de Ramos Sáenz en el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla por violaciones al Código Penal y Electoral.

Ramos Sáenz fue a quien único el PFEI le encontró causa más allá de duda razonable, ya que con los demás hubo ausencia de prueba suficiente para sostener que incurrieron en la comisión de algún delito, datos explicados en el informe, entregado el pasado 6 de noviembre.

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. El destituido juez de Moca, Rafael Ramos Sáenz. (Juan R. Costa / NotiCel)

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. El destituido juez de Moca, Rafael Ramos Sáenz. (Juan R. Costa / NotiCel)

Según el documento, Vázquez Garced y Justicia advirtieron a los testigos citados a prestar sus declaraciones juradas sobre el delito de perjurio, o mentir bajo juramento, pero no se les advirtió que podían ser sospechosos de delitos. Estas advertencias, conocidas como los “Miranda warnings”, garantizan el derecho a la no autoincriminación, cobijado bajo la quinta enmienda de la constitución federal y la sección 11 del Artículo 2 de la Constitución de Puerto Rico.

El resultado de esta falla significó que, de haberse encontrado pruebas incriminatorias contra los demás participantes del chat, no podían ser utilizadas en su contra porque no se les hicieron las advertencias requeridas por ley. Entre otras cosas, los declarantes podían aludir que estaban excluidos de responsabilidad criminal porque Justicia trató de entramparlos.

No supo interpretar la ley

El informe del PFEI detalla que la entonces Secretaria de Justicia no supo interpretar la ley creada para fiscalizar a los funcionarios e instituciones públicas del Gobierno Puerto Rico, o sea, la Ley para Crear la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Ley 2 de 1988), razón por la cual no recomendó que el PFEI investigara a los demás integrantes del chat.

A su juicio, según el documento, la entidad independiente carecía de jurisdicción para llevar a cabo una pesquisa sobre exfuncionarios públicos, pese a que el estatuto originario claramente dicta quiénes podían ser investigados.

Además de los ya mencionados, el chat estaba compuesto por la exadministradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), Waleska Maldonado Claudio; el subadministrador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Yoniel Arroyo Muñiz; y la directora del Programa de Transformación y Eficiencia de la Oficina del Secretario de la Gobernación, Yesenia Díaz Román.

“Independientemente de que estas personas fueran o no servidores públicos, si estos eran considerados coautores o cooperadores en la comisión de delito con un funcionario público (juez) sobre el cual el PFEI tiene jurisdicción, la entonces Secretaria de Justicia podía recomendar que se nombrara un Fiscal Especial Independiente o simplemente concluir lo contrario ante la insuficiencia de prueba”, declaró el licenciado Mendoza Rosario en su informe, antes de recalcar que Vázquez Garced realizó una interpretación errónea de la Ley 2 de 1988.

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. La gobernadora Wanda Vázquez Garced. (Juan R. Costa / NotiCel)

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. La gobernadora Wanda Vázquez Garced. (Juan R. Costa / NotiCel)

El informe hasta disputa la manera en que Justicia realizó el referido —que fue catalogado como un “referimiento de conductas”— porque “socava la confianza en este proceso especial creado por el Pueblo de Puerto Rico precisamente para garantizar la transparencia, la imparcialidad, equidad y justa determinación”.

“Las determinaciones del Departamento de Justicia de Puerto Rico [DJPR], de quien la Ley 2-1988 se distancia para dar espacio a los rasgos característicos necesarios de una agencia como el PFEI, pueden afectar negativamente los procesos posteriores que el mismo determine realizar. La responsabilidad del DJPR es de gran peso y gravedad. No debe ser manejada livianamente o con indiferencia y mucho menos responder a elementos extraños que menoscaben las garantías mínimas del derecho constitucional fundamental del debido proceso de ley”, estipuló el documento.

Exoneración total a Itza García

Entrelíneas, el informe alude a una posible fijación de Vázquez Garced contra la licenciada García Rodríguez, exsecretaria asociada de la Gobernación, y a quien le imputó la violación al artículo 292 de influencia indebida para nombrar a Ramos Sáenz a su cargo y al artículo 269 del Código Penal sobre perjurio, además de identificarla como la funcionaria que presuntamente intentó intimidarla.

En su referido al PFEI, Justicia recomendó que se examinaran las posibles “inconsistencias” o “contradicciones” que pudieran surgir de las declaraciones de los testigos, específicamente en cuanto a García Rodríguez y su conocimiento sobre la posición judicial que ostentaba Ramos Sáenz al momento de los hechos. Sin embargo, el PFEI no encontró prueba en ninguna de las alegaciones por Vázquez Garced.

García Rodríguez fue quien creó y administró el chat “#Team-Coffee Break” y “P3R- Estructura Gerencial” en Whatsapp, integrados en esencia por las mismas personas.

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. La licenciada Itza García era la Subsecretaria de la Gobernación. (Archivo / NotiCel)

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. La licenciada Itza García era la Subsecretaria de la Gobernación. (Archivo / NotiCel)

El primero era utilizado por un “equipo” de trabajo político identificado con el PNP, según el informe, en el que los integrantes se saludaban, felicitaban y sostenían otras interacciones de carácter personal y partidista. Mientras, el segundo chat se dedicaba a coordinar esfuerzos para el desarrollo de un “plan” o “plataforma de política de Gobierno”, que fue adoptado por Rosselló Nevares tras ganar las elecciones y fue llamado “Plan para Puerto Rico”.

Fue la oficina de García Rodríguez que recibió las quejas en contra de Vázquez Garced por una alegada intromisión en el caso judicial contra Tyrone Torres Betancourt, joven convicto en el caso de escalamiento y hurto en la vivienda en que residían la hija y el yerno de la entonces Secretaria.

Al ser informada de esta visita, Vázquez Garced lo interpretó como una intimidación, ya que la comunicación surgió cuando la entonces Secretaria investigaba el caso de Whatsapp. Esto provocó, a su vez, una investigación del PFEI sobre Vázquez Garced que no prosperó en una vista de Regla 6.

“El DJPR incluso incurrió en otros errores procesales o de carácter legal. A manera de ejemplo, la investigación confidencial (relacionada con la Lcda. Itza García) referida al PFEI como parte del referido del caso de Ramos Sáenz no fue acompañada de una declaración jurada, como requiere la Ley 2, supra, para poder recomendar el nombramiento de un FEI. Precisamente, con esto se demuestra inequivocadamente que no se recomendó un FEI contra dicha funcionaria”, concluyó el informe.

Las revelaciones contenidas en el informe del PFEI se unen a la decisión del Tribunal Apelativo, el cual determinó que Justicia —también bajo Vázquez Garced— erró en la investigación de teléfonos del chat de Telegram al pretender tener acceso a los teléfonos de Elías Fernando Sánchez Sifonte y Edwin Miranda Reyes mediante una citación de testigos, en vez de una orden de registro y allanamiento.

En el chat de Telegram, denominado "WRF", Rosselló Nevares participó junto a un grupo de colaboradores de la estructura formal de gobierno, así como otros integrantes del sector privado, como lo fueron Sánchez Sifonte, cabildero y exdirector de campaña, y Miranda Reyes, publicista.

En el periodo divulgado del grupo de mensajería, los 11 integrantes discutieron estrategias de gobierno y contratos, entre otros temas oficiales o hasta confidenciales de gobierno.

Del mismo modo, se une al informe sobre la investigación de la alegada intervención indebida de Vázquez Garced, en el cual relatos de los fiscales, y los testimonios, dan cuenta del ambiente "hostil" que se creó en Justicia con la investigación del escándalo de WhatsApp y cómo se cruzó con el caso del escalamiento a la residencia en la que se encontraba la hija de la Secretaria.

Lee el informe completo: