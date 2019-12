Maldonado, Vázquez, Valdivieso y Villafañe sabían de las guaguas sospechosas hace tiempo

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. El secretario de Hacienda, Raúl Maldonado (Juan R. Costa / NotiCel)

Aunque ahora se hagan los desentendidos y aseguren se dieron por enterados recientemente del lío del alquiler de las guaguas de campaña del Comité Ricardo Rosselló pagadas con fondos públicos, altos funcionarios, incluyendo la hoy gobernadora Wanda Vázquez Garced y la contralora Yesmín M. Valdivieso, así como el equipo más cercano del entonces Gobernador conocían del asunto al menos desde el pasado año, aseguraron a NotiCel dos fuentes con conocimiento directo.

En aquel momento, la administración de Ricardo Rosselló Nevares propuso que la empresa devolviera los fondos públicos al Gobierno y se repusiera del dinero que había en la cuenta bancaria del comité de campaña de Rosselló Nevares. La solución, que incluía documentar el asunto como un error administrativo para que constara en el récord, fue propuesta por el entonces secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado Gautier.

Esta solución, asegura una de las fuentes, Maldonado Gautier la habría consultado informalmente con la entonces secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez Garced y con la contralora Yesmín M. Valdivieso, ya que esa era el procedimiento usual cuando surgía alguna controversia.

No obstante, según expresó Vázquez Garced " ese planteamiento, ese rumor, esa información jamás llegó al Departamento de Justicia”.

“El decir que se consulta extraoficialmente con un secretario de Justicia la posible comisión de delito, eso deja mucho que decir. Nadie conociéndome a mí, como secretaria de Justicia, como fiscal, me hubiesen consultado meramente la comisión de un delito”, dijo Vázquez Garced.

“Yo hubiese sido determinante, hubiese tomado una determinación inmediata de si era un curso a seguir correcto o no. Probablemente, por eso no me lo consultaron”, expuso además la mandataria.

Una primicia de NotiCel reveló que el Gobierno de Puerto Rico pagó con fondos públicos el alquiler de al menos cuatro vehículos de la campaña de Rosselló Nevares sin que mediara un contrato público.

“Que desconocían… Eso no es cierto. Lo que usualmente se hacía es que si llegaba una controversia, el Secretario de la Gobernación tocaba base informalmente con la Secretaria de Justicia y la Contralora antes de tomar una decisión. Mediante llamadas informales se tocaba base y luego se iba por los canales oficiales”, aseguró a este diario digital un alto exfuncionario de la administración de Rosselló Nevares. ​​​​​​

De hecho, Valdivieso había confirmado que a sus auditores se le había ocultado tanto la existencia de los vehículos, como las facturas y otros documentos relacionados con los desembolsos de fondos públicos para pagar por el alquiler de estos y que la Oficina del Contralor Electoral estimó en $229,063.30. Pero la información confirmada a NotiCel por dos fuentes sostiene ahora que la misma Valdivieso tenía conocimiento de los vehículos pese a que indicó que se le escondieron los datos en medio de una de sus recurrentes auditorías.

A raíz de la publicación de NotiCel, Vázquez Garced solicitó una auditoría a la Oficina de la Contralora para averiguar más sobre el asunto, pero en una conferencia de prensa en la que fue cuestionada al respecto, no aludió a que Maldonado Gautier le había consultado el asunto de los vehículos del entonces Gobernador.

Cuando originalmente fue abordada por NotiCel, la Gobernadora confirmó que en efecto el Gobierno de Puerto Rico pagó por el alquiler de las guaguas sin que hubiera un contrato, pero aseguró que se enteró del asunto a su llegada en agosto pasado a La Fortaleza, obviando la consulta de Maldonado Gautier. Posteriormente, ordenó una evaluación administrativa y devolvió los vehículos a la compañía de alquiler.

NotiCel buscó por segunda ocasión una respuesta de la Gobernadora, esta vez cuestionando que la consulta del entonces Secretario de la Gobernación significaba que la Mandataria sí tenía conocimiento del lío de los vehículos previo a su llegada a La Fortaleza y no como indicó. En esta ocasión, a través de Mariana Cobián, directora de la Oficina de Prensa de La Fortaleza, Vázquez Garced no fue precisa sino que prefirió apuntar "a su mejor entender". “Me indica que, a su mejor entender, no se le consultó al respecto”, dijo Cobián mediante declaraciones escritas.

Por su parte, la contralora Valdivieso había dicho a este diario digital que los funcionarios de La Fortaleza le escondieron al personal de la Oficina del Contralor los vehículos y las facturas durante una auditoría realizada en la primera mitad de este año. Pero las fuentes de NotiCel también sostienen que esa funcionaria advino en conocimiento sobre el asunto antes de que Rosselló Nevares dejara La Fortaleza.

Este medio también buscó respuestas de la Contralora, pero cuando se le preguntó si había sido consultada por Maldonado Gautier, Valdivieso dijo que no podía hacer declaraciones adicionales debido a que la auditoría no ha culminado.

“Hablé con ella. Pero, la auditoría continúa abierta por lo que no se van a dar comentarios”, informó mediante declaraciones escritas la directora de la Oficina de Prensa de la contraloría, Lisandra Rivera Rivera.

Otro que públicamente se ha distanciado del asunto, pero que las fuentes aseguran que tenía conocimiento es el ahora senador William Villafañe. Según se indicó a este medio, el exsecretario de la Gobernación supo del asunto debido a su cercanía con el administrador de La Fortaleza, a quien se dio la orden para cambiar los pagos del alquiler del comité político a la Oficina del Gobernador.

En aquel momento, el administrador de La Fortaleza era Juan Carlos Hernández González, quien según una de las fuentes le respondía precisamente a Villafañe.

En esa línea, NotiCel supo que La Fortaleza notificó el 6 de abril de 2017 a la empresa de alquiler de vehículos que debía facturar a nombre de la Oficina del Gobernador por sus servicios. Mediante correo electrónico enviado por Yamillette Flores se instruyó a la compañía a facturar el mes de enero, febrero y marzo de forma regular pero dirigidas a La Fortaleza. Un documento indicaba que si la empresa tenía alguna duda sobre el asunto debía comunicarse con Joel Ramos.

La controversia sobre los pagos emitidos por el alquiler de las guaguas de campaña fue consultada también informalmente con otros funcionarios y abogados de la Administración. Según una de las fuentes, en algún momento, luego de la recomendación de Maldonado Gautier, se había tomado la decisión de que se repusiera el dinero del comité político del entonces Gobernador y se documentara el tracto de lo sucedido y los remedios administrativos tomados.

“La solución nunca se implantó porque ese momento explotó lo de Raúl”, dijo uno de los confidentes en referencia a las denuncias que surgieron a principios de 2019 sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos en el Departamento de Hacienda a empresas que subcontrataban a Raúl ‘Raulie’ Maldonado Nieves, hijo del entonces Secretario de la Gobernación y Principal Oficial Financiero del Gobierno.

De acuerdo con la fuente, el asunto se quedó en el aire tras la salida de Maldonado Gautier de la secretaría de la Gobernación para regresar a dirigir a Hacienda. Las fuentes aseguraron que la compañía hizo muchas gestiones para que se enmendara la forma de pago.

Este medio también buscó a Maldonado Gautier para que emitiera declaraciones sobre el asunto, pero a la hora de publicar esta historia no había emitido declaraciones al respecto.