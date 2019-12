Vázquez Garced mantiene la 'estructura' de Rosselló Nevares

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. Ricardo Rosselló Nevares y Wanda Vázquez Garced. (Juan R. Costa/NotiCel)

El Verano del 19 solo cambió al que reside en la Fortaleza. Detrás de la gobernadora Wanda Vázquez Garced se encuentra un equipo de asesores y contratistas de la administración de Ricardo Rosselló y sus familiares así como varias figuras estrechamente vinculadas a la ejecutiva durante su incumbencia en el Departamento de Justicia (DJ) y en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).

Desde su llegada a la Fortaleza, Vázquez Garced ha formado su equipo de trabajo manteniendo algunos de los funcionarios de la administración de Rosselló Nevares y en otros casos, reclutando empleados en destaque, mediante acuerdos interagenciales en los que se les paga un diferencial a su salario en la agencia para que realicen labores en la Fortaleza.

Vázquez Garced, quien oficializó su aspiración a la gobernación el lunes, había recibido un espaldarazo de su ahora contrincante primarista a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi Urrutia, precisamente porque no ha hecho grandes cambios en su equipo de trabajo.

"Yo pienso que lo está haciendo bien… ella no ha hecho mayores cambios ni nada, mantuvo mayormente el mismo equipo", dijo Pierluisi Urrutia en el programa Jugando Pelota Dura (JPD) que transmite Univisión, previo a que la Gobernadora oficializara sus aspiraciones.

La propia Vázquez Garced admitió que no pudo hacer grandes cambios porque necesitaba continuidad al asumir la gobernación. Destacó además, la pasión y el compromiso de los funcionarios de Rosselló Nevares que se han mantenido en su Gobierno.

"Como Gobernadora que asumí el 7 de agosto yo tenía que hacer una evaluación de todos esos funcionarios porque yo no podía de una manera responsable con el Pueblo de Puerto Rico sacar todos los funcionarios y cómo iba a continuar el Gobierno, la memoria institucional, grandes decisiones que Puerto Rico requería que yo tomara, pues yo necesito los funcionarios mejor preparados para eso", había dicho la Mandataria.

De la administración de Rosselló Nevares repite el exdirector de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), José Iván Marrero Rosado, quien ahora funge como asesor estratégico. A principios de año, Marrero Rosado se había unido al equipo de asesores del entonces Gobernador con un salario anual de 165 mil dólares, por tener en una misma posición la responsabilidad de "cuatro a cinco" cargos vacantes en aquel momento en Fortaleza. También había sido nombrado por el entonces presidente del PNP, como director del área de finanzas de la colectividad, por lo que tiene posición en el partido a la vez que en Fortaleza.

Otro que se mantuvo hasta la semana pasada fue el licenciado Philippe A. Mesa Pabón, hijo de la jueza asociada del Tribunal Supremo, Mildred Pabón Charneco. Rosselló Nevares lo nombró a principios de este año secretario de Política Pública. El abogado trabajó con la Fiscalía Federal para Puerto Rico y dirigió la Oficina de Asesores de la Cámara, además de que fue el asesor legislativo del exgobernador Luis Fortuño.

Desde inicios de la administración Rosselló Nevares, Mesa Pabón había sido parte del equipo de Ka Fortaleza, inicialmente como el subsecretario de la Oficina de Asuntos Públicos y Política Pública bajo la entonces dirección de Ramón Rosario.

Vázquez Garced también inicialmente retuvo a Omar Negrón Judice como asesor en Asuntos Municipales, pero este también renunció la semana pasada. Negrón Judice, presidió la Comisión de Servicio Público (CSP) de Puerto Rico y fue comisionado de Asuntos Municipales en la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) durante la administración del exgobernador Fortuño Burset. Desde muy joven ha estado vinculado al PNP llegando a ocupar la posición de secretario general.

Tan reciente como el pasado mes, su nombre salió entre los interesados a ocupar las vacantes dejadas en el Senado por las renuncias de Zoé Laboy y Margarita Nolasco. Su hermano, Alexis Negrón Judice mantiene contratos con varias agencias y municipios a través de su firma de publicidad, relaciones públicas, y procesamiento de datos, Intacto LLC. Los contratos públicos ascienden a $3 millones en lo que va de cuatrienio.

Tanto Negrón Judice como Mesa Pabón renunciaron a principios del mes, pero esta no será efectiva hasta el 31 de diciembre.

Tras la renuncia de Negrón Judice, fue sustituido por Luis Roberto Rivera Cruz, quien viene de trabajar con la Junta de Control Fiscal, con la comisionada residente Jenniffer González y el exgobernador Luis Fortuño.

Como asesor legislativo entró Álex López Echegaray, quien viene de la oficina del senador Carmelo Ríos pero antes estuvo con Vázquez Garced en la Procuradoría.

Por su parte, María Palou Abasolo repite como asesora en Infraestructura de la Gobernadora. Palou Abasolo ocupa esa posición desde los inicios de la administración de Rosselló Nevares teniendo a su cargo el polémico proceso del traspaso y/o arrendamiento de las escuelas cerradas por el Departamento de Educación. Fue una de las participantes del primer chat de WhatsApp durante la campaña electoral que provocó la salida de varios allegados de Rosselló Nevares y del que el exjuez Rafael Ramos Sáenz se declaró culpable de 18 cargos luego de llegar a un acuerdo con la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OPFEI). Recientemente, el Departamento de Justicia cerró sin recomendación de referido a la OPFEI una investigación sobre intervenciones indebidas en el área de cannabis medicinal por parte de Abasolo y su esposo, el cabildero José Giovanni Ojeda Rodríguez.

Los que trajo Vázquez Garced

Vázquez Garced nombró a Lillian Sánchez Pérez, funcionaria de su entera confianza que laboró como Secretaria Auxiliar de Gerencia y Administración cuando esta dirigía el Departamento de Justicia, como subsecretaria de la Gobernación. Con ese grado de confianza se encuentra Marisol Blasco Montaña, quien funge en destaque como ayudante especial de la Gobernadora. Fuentes aseguran que ambas, junto a la asesora en comunicaciones Migdalia Rivera son las funcionarias con mayor cercanía a la Mandataria.

Tal es el nivel de confianza entre Vázquez Garced y Sánchez que la Gobernadora firmó una orden ejecutiva para que la subsecretaria de la Gobernación pueda "ejercer todas las facultades de la Secretaria de la Gobernación, en coordinación con esta".

Esta orden ejecutiva tiene el efecto de expandir las funciones de Sánchez quien a su vez mantiene la responsabilidad de decidir sobre la aprobación de toda compra, subasta o contratación de servicios o para la adquisición o arrendamiento de bienes en exceso de $10,000 en todas las dependencias de la Rama Ejecutiva. Fuentes apuntan a que esta movida causó molestia en Laboy, que no tiene el acceso que goza Sánchez con la Gobernadora.

Sánchez y Blasco Montaña son las dos funcionarias de La Fortaleza que presuntamente han presionado a empleados para que asistan a actividades proselitistas, según una querella ética presentada contra la Vázquez Garced. La queja, firmada por el grupo Empleados Públicos con Dignidad fue presentada ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y el Departamento de Justicia (DJ).

La Gobernadora reclutó, además, a Tatiana Cintrón Rivera como asesora en Nombramientos Judiciales y Ejecutivo. Cintrón Rivera es cónyuge de Carlos Saavedra quien fuera el Principal Asesor Legal de Rosselló Nevares y secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). Saavedra, renunció el mismo día que Rosselló Nevares salió de la Gobernación tras las protestas del Verano del 19. A tan solo semanas de su dimisión, el abogado regresó al Gobierno de Vázquez Garced en esta ocasión a un puesto de confianza en la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), como principal asesor legal de su director Omar J. Marrero.

A este equipo se une, para ofrecer asesoramiento en Asuntos Federales. Janet T. Santana Frasqueri, quien fue destituida por uso indebido de fondos y tarjetas de crédito mientras dirigía el Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos (CDORH). La mujer es cónyuge de Esteban Pérez Ubieta, quien enfrenta juicio por siete cargos de corrupción en la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF).

Vázquez Garced se distanció de la figura de Santana Frasqueri y justificó haber mantenido gran parte del equipo de su antecesor por su compromiso con Puerto Rico. En el caso de Santana Frasqueri, la Gobernadora sostuvo que su contrato es con la AAFAF y no es su asesora. De igual forma planteó su experiencia con el manejo de los fondos federales, sin responder si era prudente contratarla para manejar todo lo relacionado con ese tema en su administración luego de haber sido destituida por uso indebido precisamente de fondos federales a principios de 2001.

"La Sra. Janet Santana no es una asesora de Fortaleza. Ella es una asesora en fondos federales que ha sido contratada por la AAFAF para todas las agencias del Gobierno, como ustedes saben hay que utilizar los recursos en todas las agencias del Gobierno porque no hay recursos para que cada cual esté contratando", dijo Vázquez Garced cuando NotiCel reveló la posición y el historial de Santana Frasqueri.

Sin embargo, según dice textualmente el contrato, entre las responsabilidades de Santana Frasqueri se encuentra asistir no solo a la AAFAF, sino a la Oficina de la Gobernadora y a toda instrumentalidad del Gobierno que reciba fondos federales en asuntos relacionados con mejoras en el cumplimiento de los programas federales, asistencia en programas de financiamiento federal y gestión fiscal. Incluso, la misma Santana confirmó a NotiCel que esto incluye participar del Consejo de Asuntos Federales de la Fortaleza que lidera la fiscal federal en destaque, Jacqueline Novas, en representación de AAFAF.

Paralelo a la estructura gubernamental y tras oficializar que retará a Pierluisi Urrutia, la Primera Mandataria mantiene un equipo político que trabaja para iniciar el proceso de recaudación de fondos para su campaña política.

En esta faceta también repiten figuras vinculadas a Rosselló Nevares. Tal es el caso de Raymond Cruz, exayudante especial de Rosselló Nevares, que estuvo muy activo durante una reunión con varios contratistas del Gobierno como posibles donantes a la campaña de Vázquez Garced. Cruz es una de las dos personas a cargo del Comité Ricardo Rosselló en el proceso de disolución ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE). El cónclave se llevó a cabo en la residencia del contratista Carlos Colón, de la empresa Management Consultant and Computer Services, Inc.

Pese a sus estrechos lazos de amistad con el matrimonio de Elías Sánchez Sifonte y Valerie Rodríguez -quien fungió como su asesora mientras dirigió la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y Justicia- Vázquez Garced rechazó que el otrora director de campaña de Rosselló Nevares sea parte de su equipo o colabore con su campaña.

Tan reciente como ayer, a preguntas de si mantenía comunicación con Sánchez Sifonte o Rodríguez, la Gobernadora rehusó entrar en detalles porque no quiere "crear controversias".

"Por lo menos le puedo decir que desde que soy Gobernadora no he hablado con el licenciado Elías Sánchez. Antes de eso, no recuerdo la fecha, probablemente me haya enviado un mensaje de texto o un mensaje que me haya enviado de felicitación y deseándome mucho éxito en la juramentación como Gobernadora, pero no he tenido ninguna comunicación en varios meses atrás", dijo.