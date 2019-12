Maldonado se revela como el informante del chat

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. El gobernador Ricardo Rosselló nombró al secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, como secretario de Hacienda por segunda ocasión en el cuatrenio. (Juan R. Costa / NotiCel)

El exsecretario de Hacienda y Principal Oficial Financiero (CFO por sus siglas en inglés) de Puerto Rico, Raúl Maldonado Gautier, reveló en una entrevista con el periódico Metro que fue la persona que destapó el chat de Telegram que desató el pasado julio el Verano del 2019 y que culminó con la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

"Destapé la olla sobre lo que estaba pasando en el Gobierno, sí. Que di información de cosas que yo entendía estaban incorrectas, sí", expresó el exsecretario de Hacienda en la entrevista al preguntársele si era el "whistleblower" o informante del chat.

"Yo me sentía ofendido con esos comentarios (en el chat) y pensaba que miembros del gabinete no deberían expresarse así, y menos con el gobernador en la misma sintonía. Pero, obviamente, yo no era parte del club de los muchachitos y estaba fuera de ese contexto”, declaró además Maldonado Gautier sobre la conversación.

De igual forma, el exfuncionario considero que debió ser más vocal en sus desacuerdos con el gobierno de Rosselló Nevares y además reiteró que volvería a hacer lo mismo, considerando que el chat debió haber sido revelado antes.

El Verano del 19 comenzó con una serie de mensajes privados que compartía Rosselló Nevares con sus allegados y la detención por corrupción de algunos miembros de su gabinete, pero previo a eso se encontraban las figuras de Maldonado Gautier y su hijo Raúl “Raulie” Maldonado Nieves como protagonistas del escándalo.

Maldonado Gautier comenzó en la administración de Rosselló Nevares como secretario de Hacienda y mientras mantenía el puesto de liderato en esa agencia no enfrentó muchas denuncias o problemas. De hecho su labor era halagada. Su llegada a la Fortaleza se dio con la salida de William Villafañe de la secretaría de la gobernación tras ponerse al descubierto su participación en el chat de WhatsApp que también vio la retirada de otros miembros del gabinete de Rosselló Nevares.

Con su secretario trasladándose a Fortaleza, el Departamento de Hacienda quedó en manos de Teresita Fuentes tras ser nombrado con apoyo bipartita y quien mantuvo el puesto con récord intachable por seis meses. Hasta que en enero de 2019 misteriosamente presentó su renuncia a Rosselló Nevares, quien la acogió de inmediato.

“Entiendo que el cargo de Secretario de Hacienda lo debe ostentar un servidor a tono con sus ideales de política pública”, leía la carta de la Exsecretaria.

Tras la salida de la funcionaria, Rosselló Nevares reveló en conferencia de prensa que Fuentes había tenido problemas con Maldonado Gautier.

“Cuando empezamos a dilucidar lo que eran estas diferencias, algunas eran diferencias fundamentales en términos de la política pública de la administración, particularmente con lo que tiene que ver con la Oficina del Chief Financial Officer de Puerto Rico”, dijo el Gobernador.

No osbtante, una investigación de NotiCel reveló que estas diferencias habían surgido por la contratación en Hacienda de algunas firmas ligadas a Maldonado Nieves.

El hijo de Maldonado Gautier, Raul "Raulie" Maldonado, contrataba con al menos siete agencias gubernamentales, un municipio y el Senado a través de al menos cinco compañías distintas.

Maldonado Gautier justificó los contratos que mantenía su hijo, Raulie, con la agencia indicando que “"para eso se realizó una consulta a la Oficina de Ética Gubernamental y se estableció un mecanismo de inhibición que retiraba mi intervención absolutamente, lo que atendió la aprobación de cualquier contrato en que estuviera involucrado”.

No obstante, fuentes apuntan a que la exsecretaria levantó bandera entre otras cosas, sobre el contrato que mantenía Hacienda con OPG Technology Corp., empresa con la que habían protagonizado una batalla legal por la operación del sistema digital de venta de sellos y comprobantes. OPG pretendía obtener titularidad única sobre la plataforma digital de sellos, sin embargo, el magistrado federal Bruce McGiverin determinó que OPG no tenía razón ante esa afirmación. No obstante, la nueva administración de Rosselló Nevares con Maldonado Gautier como secretario del DH, dejó de lado el pleito legal y otorgó un nuevo contrato a OPG para esa función, por los próximos 10 años.

Tras la revelación, Maldonado Gautier fue relocalizado nuevamente por la administración Rosselló Nevares a la titularidad de Hacienda, elevando a Ricardo Llerandi a la posición de secretario de la Gobernación. Rosselló Nevares optó por dejarle al funcionario sus funciones en la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el cargo de CFO.

Pese a esto, los rumores de que las autoridades federales habían puesto la mirilla sobre las operaciones de Hacienda y actos de corrupción que habían identificado en esa agencia plagaron su regreso hasta que en junio 24 de 2019, Maldonado Gautier reveló en una entrevista radial que existía en el gobierno “una mafia institucional”.

"Al comienzo de nuestra administración procesamos funcionarios en conjunto con el FBI. Estas investigaciones continúan su curso. Desafortunadamente se extienden a funcionarios que han tratado de extorsionarme y han entrado ilegalmente a los récords de pasados clientes míos de cuando estaba en el sector privado. Alegadamente manipulando la documentación en el sistema… Es una mafia institucional de muchos años en los cuales se había mantenido esto como un negocio. Te doy una multa, la borra y te doy una licencia. Esos son los casos que procesamos hace unos años”, había revelado Maldonado Gautier.

La entrevista le costó todos sus puestos en la administración Rosselló Nevares.

A la salida de su padre del Gobierno, Raulie tomó a las redes sociales para denunciar las acciones de Rosselló Nevares y catalogarlo como un “corrupto”.

“Gobernador, dime si no estuvimos en tu oficina reunido con el Presidente de BDO y usted pidiendo que se cambiara el reporte de Unidos por PR los furgones porque afectaba a su esposa. Habla de los cheques que estaban en la gabeta (sic), sino habla de los textos enviados”, expuso Maldonado Nieves en su publicación donde además retó a Rosselló Nevares a someterse a una prueba de polígrafo.

Ante sus denuncias, Maldonado Nieves fue objeto de investigación por parte de la Policía de Puerto Rico por una colección de armas privadas que mantenía y para las cuales tenía licencia. El joven catalogó el momento como otra amenaza de la administración Rosselló Nevares para silenciarlo a él y a su padre, quien había prometido llevar el caso a las autoridades federales, por desconfiar del estado y contrató a la abogada Mayra López Mulero para defenderlos ante investigaciones en su contra.

Pocos días después las autoridades federales arrestaron a la exsecretaria de Educación, Julia Keleher y a la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud, Ángela Ávila Marrero. Fue en esos mismos días que NotiCel comenzó a publicar los fragmentos del chat de Telegram que desembocó en el #TelegramGate y pintaría el comienzo del final para la gobernación de Rosselló Nevares.