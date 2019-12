Con todo y el 'respeto' a JGo, Casa Blanca corta fondos a PR

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. Jenniffer González , comisionada residente . ( Nahira Montcourt / NotiCel )

La administración de Donald Trump se interpuso para cortar fondos federales que costearían el sistema de salud de Medicaid en Puerto Rico por los próximos cuatro años.

Según fuentes de Politico, la Casa Blanca se interpuso para que una medida que otorgaría un presupuesto de $12 billones por unos cuatro años fuera reducida a $5.7 billones para los próximos dos años.

El monto original había sido aprobado por líderes congresionales de ambos partidos con el fin de ofrecer un alivio financiero a la isla a largo plazo y luego, había sido celebrado por la comisionada residente, Jenniffer González Colón, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado y hasta por la gobernadora, Wanda Vázquez Garced.

"Lo que nos dijeron fue ‘no tengo problemas con la asignación de fondos, pero tengo problemas con que ustedes se los roben, con que los malgasten'", recordó González Colón cuando expresó que Trump había estado de acuerdo con la asignación.

Tanto Rodríguez Mercado como Vázquez Garced reiteraron que el acuerdo se trataba de un logro, porque la credibilidad de la Isla en Washington estaba en cero, especialmente tras la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares como gobernador y los arrestos federales por corrupción.

"Recuerdo cuando un secretario federal me dijo ‘ustedes iban por F y ya están en C menos'. Creo que hoy tenemos A. Todos tenemos A", declaró el Secretario de Salud, quien celebró que al Departamento que dirige no se le impuso un monitor federal para supervisar sus fondos y contrataciones, contrario a los Departamentos de Educación y Vivienda. "Eso es la confianza que se gana", añadió.

Sin embargo, la celebración de los jefes de agencia y hasta de la Gobernadora y Comisionada Residente, se tronchó luego de la movida de la Administración Trump. Según apuntó un portavoz de la Casa Blanca, identificado como Chase Jennings, el recorte, pese a representar una mala apuesta para los miles de ciudadanos la isla que requieren atención médica, es "una victoria para el presidente Trump y el pueblo americano". De hecho, la nueva cuantía que estableció Trump es aún más pequeña que la que propusieron tanto los republicanos como los demócratas mientras se negociaba la medida.

"Con el desperdicio histórico que hemos enfrentado en Puerto Rico, fondos adicionales no eran necesarios ni fiscalmente responsables", expuso Jennings.

Anteriormente, la Comisionada Residente había defendido a la administración Trump, asegurando que estos habían hecho "mucho por la isla".

El recorte ocurre mientras González Colón se encontraba en la radicación de candidaturas del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y otros integrantes del Partido Nuevo Progresista. De hecho, la misma Comisionada había reiterado en un video cuando anunció que volvería a correr para la posición de comisionada residente que "a mi me respetan en Washington".

"Todavía falta mucho por hacer y mi agenda es larga. Yo sé cómo hacerlo y a mí me respetan en Washington... Las grandes luchas se dan desde que más los necesitan... Mi decisión es una por convicción y no por ambición", había expresado González en ese mensaje.