Wanda Vázquez asegura que no cometerá el principal error de Rosselló

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. (Archivo / NotiCel)

La gobernadora Wanda Vázquez aseguró hoy que no cometerá el error del exgobernador Ricardo Rosselló que lo llevó a su renuncia.

Al hablar de si su gobierno es el mismo de Rosselló, Vázquez afirmó en entrevista radial (WKAQ) que la mayor diferencia es que su gobierno es uno de apertura. “Por eso pasó el verano 2019, porque se perdió el contacto con la gente y eso no puede volver a pasar”, aseguró.

“En estos cuatro meses he tenido la oportunidad de ver las necesidades de Puerto Rico, de escuchar a la gente, sus angustias, sus logros, los he escuchado. Y ellos han podido ver cómo en cuatro meses mi gobernanza ha sido una de apertura”, agregó.

Lea también: 5 promesas de la Gobernadora en su mensaje

Vázquez anunció ayer que retará en primarias al licenciado Pedro Pierluisi para la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), movida que en las últimas semanas la gobernadora dejó entrever que tomaría.

“Yo no le tengo miedo a una primaria. No vengo con el estilo de tirar a nadie. No le he fallado al pueblo. Siempre le voy a hablar con la verdad. No se le puede vender sueños para luego decir que no se pudo. Eso es parte de la evaluación que nuestro pueblo va a tomar en junio”, indicó.

Lea también: Wanda Vázquez tiene 10 días para inscribir su comité

Al cuestionársele si el pueblo le creerá luego de haber dicho que no correría para ninguna posición política, Vázquez manifestó que espera “que la gente me crea porque siempre les hablo de frente, con la verdad. Soy una persona totalmente honesta. Esos valores me los dieron mis padres, igual que la honestidad. Esa es mi carta de presentación”.