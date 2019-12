Zoé Laboy renuncia a la secretaría de la Gobernación

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. La secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy Alvarado ofrece expresiones a la prensa tras reunión con la gobernadora Wanda Vázquez. (Nahira Montcourt/NotiCel)

La secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy Alvarado renunció a su cargo luego de que esta mañana, la gobernadora Wanda Vázquez asegurara que apoyaría cualquier aspiración de la también exsenadora.

NotiCel supo que Laboy Alvarado renunció a su cargo hoy mismo, luego de que el pasado lunes, dijera que no tenía conocimiento alguno sobre el video publicado por le Gobernadora, donde esta oficializó su aspiración a lograr la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP). Su salida del Palacio de Santa Catalina concuerda con expresiones de apoyo de la Mandataria, quien dijo que sería una "excelente" opción en cualquier cargo al que decidiese aspirar.

El mismo lunes, al salir de una reunión en La Fortaleza, Laboy Alvarado expuso que no había tomado una decisión sobre su futuro político, pero indicó que en ese momento permanecería junto a la Gobernadora porque la política sería trabajada "fuera de los portones" de la Mansión Ejecutiva.

Mira un video de las expresiones de Laboy Alvarado el pasado lunes a continuación:

[AHORA] Zoé Laboy ofrece expresiones tras reunión relámpago con la gobernadora Wanda Vázquez. Detalles en NotiCel.com Posted by NotiCel on Monday, December 16, 2019

Sin embargo, la continuación de las labores a las que Laboy Alvarado aludió el pasado lunes culminarán el 31 de diciembre, cuando se hace efectiva su renuncia.

"Ante su decisión de presentar su candidatura a la Gobernación, le notifico que, efectivo el 31 de diciembre de 2019, dejo mi puesto como secretaria de la Gobernación. Agradezco la oportunidad que me diera en estos meses para trabajar por mi pueblo. Deseo que Papa Dios le dirija en su encomienda como Gobernadora", lee la corta misiva entregada por la exsenadora.

Mira la carta de renuncia de Zoé a continuación:

Mi norte siempre ha sido trabajar por PR. Presenté mi renuncia efectivo el 31 de diciembre de 2019 a mi cargo como Secretaria de la Gobernación, porque así mis principios me lo exigen. ¡Seguiré trabajando por Puerto Rico con más fuerza!#PRPrimero pic.twitter.com/zAGRHYIqau — Zoé Laboy (@ZoeLaboy) December 18, 2019

"No me ha dicho nada. Zoé es extraordinaria, ella puede aspirar a cualquier candidatura que ella entienda que pueda contribuir al pueblo de Puerto Rico. Es una excelente profesional y funcionaria. Puerto Rico ganaría mucho. No lo hemos dialogado, ella no me ha dicho nada", aseguró la Gobernadora en entrevista radial (WIAC).

"Hace un tiempo le expresé que si ella tenía interés (en alguna candidatura) tenía todo mi apoyo, pero en particular una decisión de que vaya a aspirar por una posición no lo hemos hablado", manifestó.

Vázquez Garced también admitió que cuando ella decidió aspirar a la gobernación no se lo comunicó a Laboy Alvarado ni a nadie del gobierno.

"Zoé Laboy es una extraordinaria colaboradora como secretaria de la Gobernación. Ella tiene toda la razón, yo no lo dialogué con nadie. Esa decisión no la consulté con nadie de mi gobierno sino con mi familia", dijo en la entrevista radial.

Aunque no hay detalles sobre una candidatura oficial, hace meses la funcionaria había revelado en una entrevista radial (Radio Isla 1320) que se inclinaba por la alcaldía de San Juan. Al momento, el PNP ya tiene un aspirante a esa candidatura, el senador Miguel Romero, que el pasado domingo oficializó su deseo por ser el candidato de la Palma en la papeleta capitalina.

Laboy Alvarado no respondió llamadas de NotiCel, aunque se supo que continuaba con su agenda de trabajo diaria.