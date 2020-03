Bhatia no le cree al gobierno que estén preparados para el coronavirus

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. Eduardo Bhatia presenta equipo de campaña que lo acompañarán en la carrera por la gobernación. ( Nahira Montcourt / NotiCel )

El precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia Guatier, opinó el domingo que la falta de credibilidad que a su juicio tiene el gobierno no le ayuda a llevar el mensaje de que está preparado para enfrentar el coronavirus.

"Creo que no hay suficiente evidencia. No quiero crear un caos en el país, pero creo que el secretario de Salud y la gobernadora deben ser más claros y debe haber profesionales independientes que certifiquen que Puerto Rico esta (preparado). Ha habido suficientes mentiras en este gobierno. Con el almacén (de suministros del Negociado de Manejo de Emergencias en Ponce), con (el huracán) María. Ha habido tantas mentiras que yo no puedo responder que estoy convencido de que ellos dicen la verdad", dijo Bhatia Gautier a preguntas de la prensa.

La reacción de Bhatia Gautier se dio luego de la conferencia de prensa del sábado de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, en la cual presentó el plan de acción ante cualquier escenario que presente una posible transmisión comunitaria del coronavirus en la Isla.

En la misma, se presentó al equipo de trabajo (Task Force) encargado de atender este asunto. El grupo está a cargo del secretario del Departamento de Estado, Elmer Román y el secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado.

También forman parte del equipo los empleados del Negociado Estatal de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Emergencias Médicas, el Negociado de Seguridad Pública, la Autoridad de Puertos, el Departamento de la Vivienda, el Departamento de la Familia, ASSMCA, el Departamento de Justicia, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Homeland Security, la Guardia Nacional, Aerostar y TSA.

Asimismo, el Colegio de Médicos Cirujanos y la Asociación de Hospitales forman parte del grupo de trabajo.