Zaragoza se quita de la contienda por la gobernación

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. Juan C. Zaragoza Gómez participa en el foro "Repensando Puerto Rico" conversatorio en celebración del 120 aniversario del natalicio de Luis Muñoz Marín. (Nahira Montcourt / NotiCel)

El exsecretario de Hacienda, Juan Zaragoza, anunció hoy en conferencia de prensa que no continuará aspirando a la gobernación y que estará cambiando su candidatura para correr por un escaño en el Senado de Puerto Rico por el Partido Popular Democrático (PPD).

Hasta el momento, hay 13 candidatos al Senado por Acumulación en el PPD.

Zaragoza confirmó que decidió probar suerte en el Senado, luego de que viera que sus probabilidades para conseguir la candidatura a la gobernación eran bajas.

“He tenido acceso a encuestas recientes donde se veía el progreso, ya estaba en un 11 o 12 por ciento. Pero en estos días navideños- días perfectos para meditar- decidí llamar al presidente del partido. Le dije, oye Aníbal, quedan cinco meses y pico para la primaria, tengo 12 por ciento y no sé si tengo pista de aterrizaje suficiente para estar presentable en sociedad. Como a mí no me mueven títulos en esta etapa de mi vida, le dije ¿Dónde tú crees que yo puedo ser más viable para cumplir mi deseo de servirle al país? Sumamos y restamos y entendimos que es en el Senado de Puerto Rico por Acumulación”, expresó Zaragoza Gómez.

“Yo había expresado anteriormente que no me veía en la Legislatura, porque yo soy un hombre de trincheras. Pero hablando con compañeros de Cámara y Senado me he dado cuenta que a través de la Legislatura puedo tener las herramientas para plasmar- a través de proyectos de ley- mi visión de lo que debe ser el país”, añadió.

Con la salida de Zaragoza solo quedan en la carrera por la candidatura de la gobernación el alcalde de Isabela, Charlie Delgado Altieri, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, y el senador Eduardo Bhatia Gautier.

Abordado por la prensa sobre a quién endosaría, el exfuncionario reiteró que el no endosa candidatos.

“Yo endoso ideas. En el camino ustedes verán expresándome en endosar o no endosar ideas de candidatos”, expresó Zaragoza quien además aclaró que sí estaría votando en las primarias luego de escuchar las propuestas de los tres candidatos.

“El país se esta yendo por un barranco, aquí no va a venir un caballero en un caballo blanco a salvarnos. Esto es un issue de ideas”, opinó el político.

Según afirmó Zaragoza, su interés por el Senado yace en el poder que tiene ese cuerpo legislativo para confirmar los jefes de agencia del gabinete del Gobernador.

El exsecretario además aclaró que no ha negociado ningún puesto político con el PPD pues no tiene ninguna necesidad de "guisos y contratos".

Puede ver la conferencia aquí:

Conferencia de prensa candidaturas al Senado. Posted by Partido Popular Democrático on Sunday, December 22, 2019

