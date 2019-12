Zoé Laboy descarta correr en el 2020

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. La secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy Alvarado ofrece expresiones a la prensa tras reunión con la gobernadora Wanda Vázquez. (Nahira Montcourt/NotiCel)

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. La secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy Alvarado ofrece expresiones a la prensa tras reunión con la gobernadora Wanda Vázquez. (Nahira Montcourt/NotiCel)

La exsecretaria de la Gobernación, Zoé Laboy Alvarado reveló hoy, lunes, que no aspirará a ningún puesto político en las elecciones generales de 2020.

En una entrevista con el programa 'Jugando Pelota Dura', la también exsenadora agradeció los mensajes recibidos tras su dimisión, pero dejó claro que no aspirará a ningún puesto pese a que hace días, varios pasquines en alusión a que Laboy Alvarado fuera alcaldesa de San Juan, adornaron algunas calles.

Mire a continuación una foto de los pasquines que aparecieron en San Juan: © Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. Pasquines de Zoé Laboy (foto tomada de redes sociales)

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. Pasquines de Zoé Laboy (foto tomada de redes sociales)

"Cuando yo me fuí del Senado, me fuí otra vez porque insisto que desde allí (la Secretaría de la Gobernación) podía ayudar mejor. Muchos y muchas especularon que yo me fuí porque iba a usar de trampolín la secretaría de la Gobernación o que yo ahora renuncié porque voy a correr, pues, agradecida, bien honrada, pero... en este momento no voy a correr", dijo la exsecretaria.

Luego, cuestionada sobre si su referencia a "este momento" significaba que podría cambiar de parecer en los días siguientes, Laboy Alvarado aclaró que no, que para el próximo cuatrienio no someterá ninguna candidatura.

Mira un video de sus expresiones a continuación:

@ZoeLaboy dice en @JugandoPelotaPR que no aspirará a ningun puesto electivo en el #2020 pic.twitter.com/7zEQrxbdBa — Gary Rodriguez (@aergary) December 23, 2019

La renuncia de Laboy Alvarado se concretó la pasada semana luego de que la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, hiciera pública su aspiración a la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Tras la publicación de un video en el que la Gobernadora revela sus intenciones, la exsenadora dijo a la prensa que esa decisión de Vázquez Garced no le fue comunicada. Aunque unos minutos después dijo que seguiría junto a la Mandataria, al día siguiente presentó su carta de renuncia, efectiva el 31 de diciembre.