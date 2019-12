Doble revés para Jensen Medina

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. Jensen Medina Cardona (Archivo | NotiCel)

Aunque la defensa de Jensen Medina Cardona logró establecer graves irregularidades en el proceso de investigación del asesinato de Arellys Mercado Ríos, particularmente con la manera en que los agentes asignados al caso obtuvieron información confidencial sobre su cliente, el Tribunal de Primera Instancia de Fajardo declaró que las alegadas irregularidades no fueron suficiente y determinó "no ha lugar" a la petición de supresión de identificación.

Y, en un segundo revés relacionado con la determinación del Tribunal Apelativo que encontró que la fianza de $1,150,000 impuesta contra Medina Cardona fue excesiva, la jueza Gema González Rodríguez encontró que un mandato aún no ha sido impuesto por el Apelativo, por lo que el acusado permanecerá en cárcel.

Mira a continuación una explicación de los fiscales del caso sobre esa determinación de González Rodríguez: © Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. Fiscales explican la razón por la que Jensen Medina permanecerá en prisión “Luego de este tribunal haber escuchado ambas posiciones, estamos declarando ha lugar la moción de oposición urgente a la moción de enmienda del auto de prisión… Es necesario que el Tribunal de Circuito de Apelaciones emita el mandato correspondiente”, sostuvo la jueza González Rodríguez, durante una segunda vista celebrada en la tarde, después de concluir la vista de supresión de identificación.

Durante la mañana del lunes, durante esa vista de supresión, el licenciado Jorge Gordon Menéndez abordó ante el juez José Marrero Pérez el proceso de expedición de una copia certificada del perfil de ciudadano que tiene la Policía de Puerto Rico para la licencia de tiro al blanco de Medina Cardona. Ese documento contenía información personal sobre Medina Cardona, incluyendo su fecha de nacimiento, dirección física, descripción física y los últimos cuatro números de seguro social.

La copia del perfil del ciudadano fue solicitada en la Comandancia de Fajardo por el agente de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de ese municipio, Jorge Encarnación Lanzó, y expedida por la agente Lillian Arce, quien custodia la División de Registro de Armas de esa comandancia. A preguntas del licenciado Gordon Menéndez, la agente Arce declaró que en la mañana del 19 de agosto recibió una solicitud PPR139.8 de Encarnación Lanzó para emitir una copia certificada del perfil de ciudadano de Medina Cardona, la cual fue debidamente completada y sometida.

Vista de supresión de identificación en el caso del cerrajero Jensen Medina Cardona, acusado de asesinar a Arellys Mercado Ríos el 18 de agosto en el muelle de Villa Marina en Fajardo. En la foto El agente Jorge Luis Encarnación Lanzó.

Para esa solicitud, abundó Arce, el agente Encarnación Lanzó llenó los encasillados para identificar el nombre del perfil de ciudadano solicitado, el número de seguro social completo, propósito y la fecha del día de la solicitud. Esa solicitud fue designada como el exhibit 1 de la defensa y Arce corroboró que todos los detalles fueron debidamente entrados por el agente en su presencia.

Con la solicitud, Arce procedió a expedir una sola copia certificada y ponchada con un sello azul del perfil de Medina Cardona y lo entregó al agente Encarnación Lanzó. El perfil fue designado como exhibit 2 de la vista de supresión.

A preguntas del juez Marrero Pérez, Arce testificó que no imprimió otra copia del perfil, y que tampoco comunicó al Ministerio Público, ni a un testigo, ni a la prensa, el contenido de ese documento.

De la moción de supresión de identificación radicada por la defensa, se desprende que el perfil de licencia de armas de Medina Cardona fue el documento que se difundió a través del portal Tu Noticia PR a las 7:57 de la noche del lunes 19 de agosto.

El Ministerio Público, por voz del fiscal Eduardo Beale Targa, limitó su línea de preguntas a la agente Arce a corroborar si la licencia de Medina Cardona era una de tiro al blanco, la cual respondió en la afirmativa, y si corresponde al ciudadano informar cambios de dirección a la Policía, a lo que la agente también indicó que sí.

En su turno en el banquillo de los testigos, el agente Encarnación Lanzó, testificó que el 19 de agosto acudió a fiscalía a procurar una serie de citaciones dirigidas al CESCO de Fajardo, a Benítez Auto en Humacao y otras que no precisó. No obstante, indicó que durante la mañana acudió a la agente Arce en el registro de armas de Fajardo pues el agente investigador, Luis Alejandro Velázquez, le había comunicado por teléfono el nombre de la persona de interés en el asesinato el día anterior.

A preguntas de Gordon Menéndez, Encarnación Lanzó dijo que anotó el nombre de Medina Cardona en un papel y procedió a llenar la solicitud de copia certificada PPR139.8 para obtener el perfil de ciudadano. Gordon Menéndez le cuestionó cómo obtuvo los nueve dígitos del seguro social para la solicitud PPR139.8 y el agente, expresándose de manera enredada, explicó que lo incluyó en la solicitud de copia certificada después que la agente Arce le expidiera la copia certificada del perfil de ciudadano de Medina Cardona.

Vista de supresión de identificación en el caso del cerrajero Jensen Medina Cardona, acusado de asesinar a Arellys Mercado Ríos el 18 de agosto en el muelle de Villa Marina en Fajardo. En la foto la oficial Lilian Arce de la Policía de Puerto Rico.

En ese momento, Gordon Menéndez resaltó que la copia certificada del perfil de ciudadano solamente incluye los últimos cuatro dígitos del seguro social, por lo que volvió a cuestionar al agente cómo o de quién obtuvo el número de seguro social, a lo que el testigo, tras un expresarse confundido, indicó que no recordaba.

Del resto de su testimonio, Encarnación Lanzó indicó que no tuvo oportunidad para escudriñar la única copia del perfil de ciudadano de Medina Cardona, pero la entregó al agente Alejandro Velázquez en horas de la tarde del 19 de agosto, entre las 4:30 y las 5 de la tarde. A preguntas del juez, el agente del CIC también indicó que no imprimió copias adicionales, no se comunicó con el Ministerio Público para indicar que tenía el documento, ni con un testigo de Fiscalía ni con la prensa.

Durante el directo de Gordon Menéndez contra el agente, Medina Cardona mantuvo un semblante de asombro y satisfacción, particularmente cuando Encarnación Lanzó declaró desconocer como obtuvo su número de seguro social. El ministerio público optó por no contrainterrogar al agente.

Agente investigador alega obtuvo nombre de Jensen por Facebook:

Reanudados los trabajos en el tribunal, el agente Luis Alejandro Velázquez, compareció y se ubicó en el banquillo de los testigos. A preguntas de Gordon Menéndez, el agente afirmó que el 19 de agosto continuaba con la investigación del asesinato de Mercado Ríos y, como parte de esos esfuerzos, encomendó al agente Encarnación Lanzó a procurar por el perfil de ciudadano de Medina Cardona ante la división de Registro de Armas.

Gordon Menéndez le cuestionó cómo advino al nombre de Jensen Medina Cardona en primer lugar, a lo que Alejandro Velázquez respondió fue por Facebook, mediante una búsqueda al perfil de la empresa Mundo Llaves. Abundó también que un Sargento Rodríguez de la Policía de Caguas le proveyó la información sobre esa página, pero el abogado de defensa objetó la respuesta, pues ese detalle que declaró Alejandro Velázquez no formó parte del proceso de descubrimiento de prueba, ni le fue solicitado a preguntas de la defensa durante los procedimientos de vista preliminar.

Sobre la emisión del perfil de ciudadano por la división de Registro de Armas de Fajardo, Alejandro Rivera indicó a preguntas de Gordon Menéndez que, a su mejor recuerdo, se trataba de la primera vez que había gestionado una copia certificada del perfil de ciudadano durante una investigación. El agente afirmó que recibió la copia certificada del perfil de Jensen por parte del agente Encarnación Lanzó entre las 5:00 y las 5:30 de la tarde y mantuvo custodia de la única copia de ese documento hasta el próximo día, el 20 de agosto, cuando entregó el documento a la fiscal Dianette Aymat Frias.

En cambio, la citación para la información de Medina Cardona que alberga el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y que consistió de dos fotos a color fueron entregadas a la fiscal Aymat Frias el 21 de agosto y una de esas fotos fue utilizada durante la rueda de identificación fotográfica efectuada a los testigos Joseph Howe, Joan Claudio y Luis Alberto Torres.

Enfrentado a preguntas sobre el portal Tu Noticia PR, página donde se compartió la foto de Medina Cardona antes de que fuera acusado, el agente indicó que conocía del portal, pero sostuvo que no leía el contenido que allí se publica.

Al culminar sus argumentos, Gordon Menéndez insistió que el testigo Howe García, novio de la occisa, fue contaminado por el contenido publicado por el medio digital, resaltando que ni en su declaración jurada y ni en su testimonio se desprenden detalles específicos sobre el rostro de su cliente. El Ministerio Público, en cambio, insistió que el testimonio de Howe García demuestra que este tuvo una interacción directa con Medina Cardona el día de los hechos

Tras un receso de media hora, el juez Marrero Pérez determinó no ha lugar a la moción de supresión de identificación por la defensa. Su decisión estuvo basada en gran medida en la serie de eventos que testificó Howe García.

A continuación puedes ver un video que recoge parte del testimonio de Howie García: