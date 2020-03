© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. Vista preliminar contra Keishla Pérez Bigio por el asesinato de su madrastra, la empresaria Hilda Padilla. En la foto: Pérez Bigio y William Alexis Avilés. (Juan R. Costa / NotiCel)

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. Vista preliminar contra Keishla Pérez Bigio por el asesinato de su madrastra, la empresaria Hilda Padilla. En la foto: Pérez Bigio y William Alexis Avilés. (Juan R. Costa / NotiCel)

El individuo que disparó contra la empresaria Hilda Padilla Romero mientras esta transitaba por una concurrida vía de Guaynabo, habría cobrado $2,000 a la hijastra de la víctima y hoy acusada, Keishla Pérez Bigio, por cometer el crimen, según declaraciones del agente investigador del caso, Roynashmil Rodríguez Martínez.

Las declaraciones se registraron hoy en la continuación de la vista preliminar contra Pérez Bigio y William Alexis Avilés en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, en donde se procesa el caso de asesinato de la empresaria asesinada en Los Filtros, en Guaynabo, mientras se encontraba con sus dos hijas menores en el tapón de la tarde.

El primer testigo de la fiscalía hoy, Rodríguez Martínez, es investigador de la Policía de Puerto Rico, y fue quien llegó a la escena del crimen, la tarde del 30 de septiembre de 2019.

Durante su testimonio, el agente ofreció detalles de la escena a su llegada, entre los que mencionó los balazos en el vehículo, la información recopilada de las víctimas y el vehículo que figuraba como "el de los sospechosos", descrito como un Hyundai, matrícula IWE 252.

"Pudimos observar las perforaciones que tenía (el vehículo de la víctima) en el área de la puerta, el área de adentro, había sangre en asiento del conductor, sangre más espesa en la sentadera, y gotas de sangre en la parte de alante", dijo.

También relató que cuando vio a la víctima en Ciencias Forenses, pudo ver que tenía heridas de bala "del torso hacia arriba", y una herida grande en la frente.

Lee también: Empresaria asesinada y su hijastra habían tenido confrontaciones previas

Imágenes de diversas cámaras de seguridad fueron mostradas y evaluadas durante la vista preliminar, así como el relato del agente sobre el vehículo usado en el crimen, que finalmente fue ocupado el 4 de octubre 2019, en el camino Los Martínez, en Caimito, y que había sido hurtado mediante ‘carjacking' a un caballero de Dorado.

El oficial contó, además, que interrogó el 7 de octubre a la hija mayor de la víctima, quien le contó que el día de los hechos, se sintió mal y le pidió a la mamá que la recogiera, luego buscaron unos libros, compraron comida y llevaron dinero a un empleado. También fueron donde Juan Pérez Colón, quien fuera pareja de la empresaria y padre de la acusada.

"De camino a la residencia a Montehiedra, se quedó dormida y al despertar escuchó sonidos de petardo, y lo primero que ve es un hueco en el cristal de su puerta y cuando mira al otro lado la mama ensangrentada tratando de respirar. Menciona que ve motora negra pero no está segura y estaba preocupada por su mamá y la guagua que seguía prendida. Dentro del revolú que hay en la guagua, logra coger el teléfono, llama a Juan para notificarle lo que había pasado y logra coger el teléfono de la hermana y llamar al 911. Se baja de la guagua y baja a su hermana, y unas personas la ayudan. Posteriormente dice que llega la ambulancia… las transportan a Centro Médico en Río Piedras", relató Rodríguez Martínez al consignar para el récord las declaraciones que obtuvo de la hija mayor de la víctima.

La menor le relató que la persona con quien su mamá tenía problemas era con su hermanastra, Pérez Bigio. "Dijo que Keishla era hija de Juan, y había tenido múltiples problemas con su mamá".

Días después, ocurrió el arresto de González Martínez y el agente recibió una llamada, ya que se le había ocupado un arma con calibre similar al hallado en la escena del asesinato, así como unas llaves inteligentes de la marca Hyundai. Cuando Rodríguez Martínez fue a ver al arrestado, lo tenían en el Centro Médico Correccional, ya que estaba pasando por un proceso de desintoxicación, por consumo de Tramadol, Percocet y heroína inhalada, dijo.

Según el agente, el arrestado "no quería cooperar con el proceso". Sin embargo, luego cambió de opinión. Tras leerle los derechos, el hombre relató "que él mató a Hilda con otras dos personas". Luego, identificó a las otras dos personas como Kei (apodo que usaban para Pérez Bigio) y William.

"Mencionó que hacía mes y medio o dos meses antes de los hechos, Kei se le acercó y le dijo que una mujer de Bayamón le hacía la vida imposible, que no podía ir a Bayamón porque estaban hablando de ella y que estaba loca que la mataran. Y le hizo el acercamiento de cuánto le cobran por matar. A lo que él le contesta $2,000", relató el agente.

El agente señaló que Pérez Bigio le solicitó que buscara a alguien de su confianza para que manejara mientras él hacía el trabajo, por lo que él contactó a otro de los acusados, William Avilés, con quien, dijo, había estudiado. También contó que Kei le había dicho que había utilizado $500 por lo que solo contaba con $1,500. El hombre, supuestamente, le dijo que se los pagara después.

Lo que pasó el día del crimen

Añadió que la acusada le había provisto una foto de la mujer a la que quería que dispararan y que les indicó dónde trabajaba. Narró que el día de los hechos llegó hasta el trabajo de la mujer, y fue cuando comenzó la persecución.

"Ellos salen detrás de ella, pero ella estaba en el carril derecho. William tuvo dificultad (para alcanzarla) porque la luz estaba roja y había carros en el medio. De camino, él y William se pusieron las máscaras. Luis indica que ambos estaban armados. Luis tenía pistola calibre 40 negra y que William tenía una Smith & Wesson calibre 45. Ellos iban en el carril del medio y la señora en el carril de la derecha. Siguen de camino por la 177 y en un momento dado, les pasan por el frente para Luis cerciorarse de que era la persona. Luego dejan que ella siga adelante y llegan a un semáforo que la luz estaba intermitente. Luis dice que cuando estaban llegando a esa área se subieron las máscaras y cuando están llegando al semáforo intermitente, Luis baja el cristal y le dice a William que se pegue bastante. Luis se asoma y le hace los disparos al cristal donde ella estaba. Luego de hacer los disparos sigue marcha a (el expreso) Martínez Nadal e inmediatamente, llaman a Kei. Le informa que el encargo estaba hecho con relación a que había asesinado a la señora de la guagua negra. Menciona que se dirigieron hacia Caimito", dijo el agente al vertir para récord la declaración que le hizo González Martínez.

"Luis mencionó que el asesinato se iba a hacer lunes y que el martes le iban a pagar los $1,500", añadió.

Los fiscales que presentan el caso son Jessica Correa González, Juan Rivera Labrador y Lisette Sánchez Vázquez.

Durante la sesión del viernes pasado, la hija mayor de la empresaria contó cómo Pérez Bigio y su madre protagonizaron confrontaciones que incluyeron golpes y halones de pelo.

"Mi mamá fue a buscarme a la escuela y yo la vi que estaba como yo le digo en un modo ‘grinch'. Molesta. Mi mamá me contestó que Keishla y Juan (el esposo de Hilda) estaban en la oficina peleando, tratan de incluirla en la conversación y mi mamá dice que ella no tenía nada que ver, pero Keishla sigue y le dice palabras malas a mi madre. ¿Puedo decirlo? Como puta. Ahí mi mamá me contó que Keishla la agarró por el pelo. La señora que limpia aguantó a Keishla. En el forcejeo, mami le agarra un mechón de pelo a Keishla, luego de eso mi padrastro Juan se mete para separarlas", explicó la niña como parte del sorprendente suceso que vivió.

Padilla Romero viajaba junto a sus dos hijas — de 17 y 8 años de edad— en una Honda Pilot color negra por la carretera PR-177 cuando fue asesinada de varios impactos de bala en la cabeza y el brazo izquierdo. Las niñas, en cambio, resultaron ilesas.