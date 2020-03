Boricuas en Italia cuentan cómo viven en medio del coronavirus

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. Somarie González, boricua que reside en Roma. ( Fotocaptura tomada de Telenoticias )

Dos puertorriqueñas que residen en Italia contaron a Telenoticias cómo viven la crisis de coronavirus luego de que ese país se convirtiera en el tercer territorio con la mayoría de casos del peligroso virus en todo el mundo.

Somarie González, que actualmente vive en Roma, dijo que considera que hay "un poco de histeria" en ese país. Mientras, espera a que las autoridades indiquen si en efecto, cerrarán todas las escuelas para controlar la cifra de casos positivos a coronavirus.

Aunque en Roma, la capital de Italia, las clases aún no han sido paralizadas, en otros lugares de ese país sí se han cancelado. Ese es el caso de la también boricua Aminely Marco, quien contó también a Telenoticias que desde hace una semana se mantiene encerrada en su casa junto a su hijo, que no tiene clases.

"En este pueblo la gente está más tranquila que desesperada. Llevamos una semana en la casa, las escuelas las suspendieron. Todos los carnavales las suspendieron", dijo.

Según continuó narrando, el protocolo establecido en Italia es que si alguien presenta síntomas asociados al coronavirus, como fiebre, tos y dolor en el cuerpo, entre otros, no debe inmediatamente acudir a una sala de emergencias, sino que debe llamar a su medico primario.

"Aquí el protocolo es que no se vaya rápido al hospital, que llames a tu médico de base y sea él quien decida.. Si los síntomas no son graves te dejan en la casa, no te mandan ni al hospital", agregó la boricua.

En Puerto Rico, en cambio, el protocolo ante el riesgo de coronavirus distribuido por el Departamento de Salud (DS) contempla que el ciudadano haya llegado hasta alguna facilidad médica.

¿Cuáles son esas guías a seguir establecidas por el DS? A continuación detallamos:

Toda facilidad de salud que identifique un posible caso de coronavirus novel 2019, debe notificarlo inmediatamente al epidemiólogo regional del Departamento de Salud. Se debe coordinar una muestra con el personal del laboratorio de salud pública del Departamento de Salud, para el manejo y envío de la muestra al laboratorio de Atlanta de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Mientras se espera el resultado de la muestra, la persona sospechosa de tener el virus debe ser aislada y llevada a un hospital que la agencia haya identificado en la isla con habitaciones preparadas para atender casos que requieren aislamiento. Si la muestra es negativa puede salir del área de aislamiento. De lo contrario, el paciente procede a ser tratado de acuerdo a los síntomas que presente y se mantiene en observación.

Al momento, Italia ha presentado 888 casos positivos de coronavirus, de ellos, 21 personas han fallecido.