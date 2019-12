Zonas de Oportunidad traen preocupación sobre vivienda accesible

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. Anuncian el inicio de "Fundación Azriel Impacta Tu Hogar" un programa que permitirá la reconstrucción de viviendas afectadas por el huracán María y cuyos propietarios no cualificaron para recibir ayudas de FEMA, ni de ningún otro programa existente. (Nahira Montcourt / NotiCel)

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. Anuncian el inicio de "Fundación Azriel Impacta Tu Hogar" un programa que permitirá la reconstrucción de viviendas afectadas por el huracán María y cuyos propietarios no cualificaron para recibir ayudas de FEMA, ni de ningún otro programa existente. (Nahira Montcourt / NotiCel)

“Cuando yo comencé como Alcalde, Aguadilla es una ciudad que está frente al mar, frente al Océano Atlántico, pero el mar no se veía. Era como el Condado, que tiene mucho edificio viejo, casas viejas. Lo que yo hice fue que yo compré todas las casas frente al mar, todos los edificios y monté este paseo peatonal”, reveló el ejecutivo municipal, Carlos Méndez Martínez.

La afirmación del funcionario —quien lleva 22 años al mando de la ciudad costera— apalabra el miedo de las comunidades más desventajadas de ese y todos los pueblos de Puerto Rico, quienes luego del huracán María se enfrentan a la constante amenaza de ser desplazadas en nombre del desarrollo económico y las inversiones millonarias. El temor se basa en la confluencia de iniciativas agresivas por parte del gobierno federal y el gobierno central para “inyectar” la economía, ya sea mediante la construcción de viviendas de un valor mayor al de los edificios de su entorno o negocios que sustituyan estructuras residenciales.

Esta ofensiva estatal es encabezada por el programa de las Zonas de Oportunidad, que supone “estimular las inversiones privadas en comunidades con dificultades económicas a través de poderosos incentivos fiscales”, según el secretario del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), Ben Carson. El Gobierno de los Estados Unidos declaró el 95% de Puerto Rico como una “Zona de Oportunidad Cualificada”. La designación surgió luego de que el fenómeno atmosférico perjudicara a más de 200,000 viviendas en la Isla, dejara al gobierno sin infraestructura operacional y destrozara el sistema de energía eléctrica.

La determinación federal recibió eco local en mayo de 2019, cuando el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó la legislación que estableció los parámetros de las Zonas de Oportunidad, áreas que recibirían un trato prioritario en el orden de prioridades de todas las agencias públicas. El estatuto posteriormente fue derogado, porque sus disposiciones fueron incorporadas al Código de Incentivos, en donde se especifica que los negocios exentos tendrán un 25% de exención sobre patentes municipales, arbitrios municipales y otras contribuciones municipales impuestas por cualquier ordenanza municipal.

En el caso de Aguadilla, un municipio cuya población ha disminuido a alrededor de 56,000 habitantes, el Alcalde ideó una gama de proyectos para los que ya consiguió todos los permisos requeridos y necesita un inversionista “que lo que tiene que hacer es venir y empezar la construcción mañana”. “Tengo los planes, tengo los permisos, tengo los terrenos, estamos dispuestos a hacer cualquier negocio conforme a la ley”, explicó Méndez Martínez durante un foro sobre las Zonas de Oportunidad, organizado por la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

Parte de estos desarrollos serían viviendas, pero el Alcalde solo busca la creación de empleos, ya que —afirmó— corre el municipio como una empresa. Esta disponibilidad e insistencia también podría significar que en nombre del desarrollo económico se limite la cantidad de vivienda asequible, pues la aprobación de proyectos en Zonas de Oportunidad —o cualquier estructura motivada por la inversión, tal como confirmó el Alcalde— permite la construcción en zonas inundables. Estos parámetros son más estrictos para las viviendas ya existentes o las que requieren ayuda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y los Community Development Block Grant Disaster Relief (CDBG-DR) tras el huracán.

“Se convierten atractivos para ‘Opportunity Zones’ porque lo que los fondos CDBG-DR prohiben es que se utilicen para reconstrucción de viviendas en zonas inundables. Pienso en Salinas, en San Juan, pero son atractivos para inversionistas. Son a ellos [comunidades] a los que les estamos diciendo ‘tú no puedes’, pero al inversionista extranjero le estamos diciendo, como dijo aquél político, ‘este es el menú, la mesa está servida’. Nada restringe que estos lugares no se usen para Opportunity Zones”, denunció la licenciada Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico.

Según el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), el licenciado Omar Marrero Díaz, Puerto Rico contará con $19.9 billones disponibles en fondos federales para la recuperación por vía del programa CDBG, que es a su vez una de las características que hace a la Isla sobresalir entre estados de la nación y ser atractivo para inversionistas.

Marrero Díaz preside el “Comité de Proyectos Prioritarios en Zonas de Oportunidad”, que tiene a su cargo la aprobación de los tipos de proyectos permitidos para aprovechar este incentivo. A finales de agosto, el conjunto develó la lista de actividades comerciales elegibles por áreas geográficas para el desarrollo de proyectos prioritarios. De los cuatro puntos, solo uno dispone que la construcción futura sea una Vivienda para Personas de Bajos Recursos, según se define en el Código de Rentas Internas de los Estados Unidos o por el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico.

Un 54% de la población de Puerto Rico vive bajo los niveles federales y estandarizados de pobreza, mientras que existen alrededor de 2,535 personas sin hogar, según una encuesta el Departamento de la Familia. De esta cifra, aproximadamente 9.1% fue a consecuencia de los huracanes Irma y María.

La abogada subrayó que un total de $0 de los fondos asignados a Puerto Rico para su recuperación han llegado hasta las comunidades, en gran medida por la burocracia del gobierno.

Para el secretario del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), Manuel Laboy Rivera, en cambio, el desarrollo de un proyecto bajo las Zonas de Oportunidad va a estar regido por las leyes estatales y federales “que tienen que ver con permisología, con protección de recursos naturales, con zonas inundables. Un proyecto que tiene que cumplir con la zonificación correcta, si son los usos permitidos, si es la calificación correcta y todo eso no cambia por el hecho de que sea una Zona de Oportunidad”.

Laboy Rivera —quien también participó del foro de la Cámara de Comercio— ostenta dos sillas en el “Comité de Proyectos Prioritarios en Zonas de Oportunidad”.

Sin embargo, el Alcalde de Aguadilla aseguró durante su alocución haber adquirido un terreno aledaño a la carretera número 2 de su municipio por $350,000 y al que le cambió la zonificación en el Mapa de Calificación de Suelos a una “comercial”. Luego, lo vendió a un inversionista, quien creó un “Walgreens, Chili's, Sizzler. Son negocios”.

El Mapa de Calificación de Suelos, propuesto por la Junta de Planificación, supone determinar el uso y la intensidad aplicada a una parcela, finca o sector, para propósitos de planificación y “potenciar el desarrollo, la conservación, la edificación, la explotación, el cultivo, la contemplación del paisaje o la ubicación de las infraestructuras y los servicios, según corresponda, de acuerdo con la clasificación en la que se ubica”.

A principios de septiembre, un grupo de residentes de una decena de urbanizaciones en San Juan envió cartas a La Fortaleza en oposición a los cambios propuestos por la Junta de Planificación la composición de los distritos en el mapa, ya que comprometen la habitabilidad de sus comunidades.

“Ciertamente, hay mucho riesgo en que luego de desastres naturales se utilicen las expropiaciones forzosas y porque a los gobiernos les agrada la idea de que la mejor manera de lidiar con esto es borrar todo y empezar de nuevo, pero vamos, uno puede fomentar el desarrollo sin necesidad de expropiaciones forzosas”, exclamó la licenciada Dana Berliner, vicepresidenta del Institute for Justice, entidad internacional que mediante litigios busca mayores libertades para los ciudadanos.

Berliner mencionó el ejemplo la ciudad de Nueva Orleans en el estado de Luisiana, que tras el paso del huracán Katrina y la destrucción de las represas, el gobierno propuso expropiaciones forzosas como una necesidad inmediata. La abogada relató que hubo un referéndum ciudadano en el que se prohibió el uso de este método para fines privados, salvo en la cercanía de los puertos donde la devastación era mayor y aún continuaban las labores de reconstrucción.

“Uno lo puede hacer sin expropiar forzosamente, pero estoy de acuerdo que con el desastre, las Zonas de Oportunidad y la llegada de dinero para la reconstrucción, es peligroso. Es un tiempo peligroso, así que por eso es particularmente importante reformar la Ley de Expropiación Forzosa ahora para que no sea utilizada para desplazar a los residentes existentes, los comercios existentes y para quitarle derechos a la gente”, reiteró Berliner.

La puesta en marcha de las Zonas de Oportunidad coincide con la Ley de Expropiación Forzosa y los cambios que propone la Junta de Planificación al Mapa de Calificación de Suelos. La Ley de Expropiación Forzosa existe en la Isla desde el 1903, no obstante, es en este cuatrienio que surgió un proyecto en la Legislatura que busca enmendarla para limitar su abarcador alcance.

La ley vigente da poderes a los municipios o cualquier instrumentalidad del gobierno estatal para la expropiación o adquisición de cualquier propiedad para uso público. Esa expropiación incluye comunidades ya establecidas.

“Este proyecto reconoce que la figura de expropiación, muchas veces es necesaria. No es que estamos eliminando el proceso de expropiación forzosa. Lo que queremos eliminar en el camino es la arbitrariedad en el proceso y lo que queremos eliminar es la falta de planificación gubernamental cuando toman la decisión de expropiar, porque aquí esto es muy laxo ahora, me permite expropiar si después me arrepiento en el camino, no desarrollo y el que se expropió pues se perjudicó”, esbozó el senador Carlos Rodríguez Mateo, quien lidera las vistas públicas para elaborar las enmiendas.

Rodríguez Mateo mencionó que el gasoducto del Sur, propuesto en el 2007, es un ejemplo fallido de ese intento de desarrollo económico a costa de la expropiación forzosa, puesto que las comunidades aledañas resistieron la construcción de la tubería que a fin de cuentas no se concretó.

Al ser abordado sobre las Zonas de Oportunidad, Rodríguez Mateo indicó que el éxito de estos incentivos a inversionistas no debe depender de expropiar de forma forzosa a las comunidades.

“Se puede hacer desarrollo económico, pero ese desarrollo económico o esas Zonas de Oportunidades, ¿necesariamente tienen que establecerse en comunidades ya establecidas y por lo general en comunidades pobres? O sea, ¿no hay otra alternativa donde se puedan desarrollar esas Zonas de Oportunidad sin perjudicar a esas comunidades? Son las cosas que este proyecto quiere garantizar”, argumentó el Senador.

Con esta ofensiva en favor de las Zonas de Oportunidad, los componentes gubernamentales esperan, además de recibir millones de dólares en inversiones, no repetir el fracaso del Programa de Zonas Históricamente Subutilizadas (en inglés “Historically Underutilized Business” o HUB Zones), uno que no fue promovido lo suficiente, según Antonio “Tony” Soto Torres, miembro de la Cámara de Representantes, por lo que no redundó en las economías esperadas.

El Programa HUBZone, establecido en el 1998, es un programa nacional de contratación federal dirigido a estimular el desarrollo de comunidades en desventaja económica. Para calificar bajo el programa, la oficina principal de una empresa debe estar localizada en un HUBZone y al menos el 35% de sus empleados deben residir en un HUBZone.

En el 2016, la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA, por sus siglas en inglés) designó 776 áreas en la Isla como HUBZones, catálogo que incluyó la antigua base naval Roosevelt Roads, en Ceiba, y a la que ese le otorgó esa clasificación hasta el 17 de mayo de 2020.

“En el caso las Zonas de Oportunidad, Puerto Rico tiene que mercadear fuera de Puerto Rico los beneficios que tiene la legislación local que aprobamos para que el inversionista extranjero, el inversionista de Estados Unidos, se dé cuenta de que es mejor invertir en Puerto Rico que invertir en una ciudad X en algún estado de la nación Americana. ¿Por qué? Porque el 95% de la Isla está, porque se están dando unos beneficios adicionales a nivel contributivo a nivel local, porque se están dando unos incentivos y unos créditos adicionales, porque hay unas tasas reducidas a nivel de impuestos municipales, que son cosas que no necesariamente tienen en las otras jurisdicciones donde estaría realizando esa inversión”, afirmó el legislador, quien preside la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, en inglés) de la Cámara de Representantes.

De acuerdo al Gobierno federal, en Puerto Rico hay 8,764 Zonas de Oportunidad, que se traducen al 95% de la Isla. En estimados tempranos, el DDEC afirmó que el impacto positivo de esta medida se acercaba a los $600 millones en inversiones.