Jensen Medina podría salir libre tras determinación del Apelativo

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. Jensen Medina Cardona, acusado por el asesinato de la joven empresaria Arellys Mercado. (Juan R. Costa / NotiCel)

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. Jensen Medina Cardona, acusado por el asesinato de la joven empresaria Arellys Mercado. (Juan R. Costa / NotiCel)

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revocó el alza en la fianza de Jensen Medina Cardona, por lo que el acusado por la muerte de la joven Arellys Mercado Ríos podría salir libre en las próximas horas.

La determinación del foro judicial indica que la fianza de $1,150,000 impuesta a través de una Vista en Alzada fue exagerada, por lo que procedieron a revocarla y acatar sobre el primer monto, impuesto por el Tribunal de Primera Instancia de Fajardo. En el mes de agosto, a Medina Cardona se le impuso una fianza de $300,000 que pagó de forma diferida con el 10%, o sea, $30,000. Tras el pago, el cerrajero quedó en libertad condicional, provocando indignación colectiva.

Su salida provocó que la secretaria de Justicia, Dennisse Longo, ordenara a los fiscales del caso ir en alzada, lo que a su vez culminó con el alza de la fianza, que provocó que Medina Cardona no pudiera pagar el monto y quedara en prisión en medio del proceso criminal que se lleva en su contra.

Mira también: No cuadran los ingresos de Jensen Medina

Precisamente, la indignación colectiva que reconoció el Departamento de Justicia jugó un papel importante para que el Apelativo determinara revocar el alza en la fianza bajo la alegación de que la fianza en los casos criminales "no debe responder al reclamo público del momento".

"Como indicado previamente, el Tribunal acquo requirió una fianza en efectivo de un millón de dólares, más otra de $150,000. Nos preguntamos: ¿quién en el Puerto Rico de hoy puede satisfacer una fianza de un millón de dólares? Claro que siempre habrá una minoría exigua que podrá prestarla. Nos preguntamos, ¿la mayoría de los ciudadanos de a pie, que somos el grueso de la población, podrá prestarla? Obviamente, la interrogante se contesta con un no. En fin, no podemos privar a la mayoría de la ciudadanía de derechos fundamentales, como son la libertad y la presunción de inocencia, sin un análisis sereno y ponderado; para ello es indispensable que el Estado ponga al Tribunal en condiciones mediante evidencia pertinente y admisible. Solo así lograremos una determinación justa a la luz de nuestras normas constitucionales y estatutarias. Por último, la fianza en los casos criminales no es para responder al reclamo público del momento, ni para castigar o adelantar un castigo, es simplemente garantizar la comparecencia del imputado a todas las vistas en el día y la hora que el Tribunal señale", indica la determinación.

"Es decir, la fianza en casos criminales, donde está en juego la libertad de los individuos, no puede ser impuesta a ojo de buen cubero", agrega.

Ante la movida, la defensa de Medina Cardona, en específico el abogado Jorge Cameron Gordon dijo a NotiCel que mantener a su cliente bajo arresto se convierte "en ilegal".

"Estamos haciendo todo lo posible para que nuestro cliente salga lo más pronto posible, porque con la decisión del Apelativo, el detenerlo (en prisión) se convierte en ilegal", sostuvo Cameron Gordon sin emitir más detalles.

Pese a la determinación, hubo una opinión disidente. La jueza Monsita Rivera estipuló en su opinión que $300,000 no representaba lo grave del crimen.

Tras la determinación, la gobernadora, Wanda Vázquez Garced emitió declaraciones mediante su cuenta de Twitter solicitando al Departamento de Justicia que "agote" todas las medidas para sostener la posición del Ministerio Público, que en este caso avala el alza en la fianza.

"[L]e he solicitado a la Secretaria de Justicia que agote los recursos y procesos judiciales disponibles para sostener la posición del Ministerio Público", sostuvo la Ejecutiva.

Ante la determinación del Tribunal de Apelaciones en el caso de Jensen Medina, le he solicitado a la Secretaria de Justicia que agote los recursos y procesos judiciales disponibles para sostener la posición del Ministerio Público. @Justicia_PR — Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) December 20, 2019

Estos fueron los jueces que votaron a favor de revocar el aumento de la fianza:

Juez Misael Ramos Torres

Gretchen Coll Martí

Jueza disidente:

Monsita Rivera

Justicia acudirá al Supremo:

Tras la determinación del Tribunal Apelativo, la Secretaria del Departamento de Justicia informó que se encuentra trabajando junto al procurador general, Isaías Sánchez, en un recurso para acudir al Tribunal Supremo.

"En la sentencia emitida el propio Tribunal reconoce que carece de elementos de juicio para determinar si la cuantía de la fianza impuesta se ajusta a derecho. Entendemos por eso que restituir la fianza original de $100,000 por cargo es improcedente". detalló Quiñones.

Medina Cardona enfrenta cargos de asesinato en primer grado y dos cargos por violación a la Ley de Armas. El juicio en su contra está pautado para iniciar en enero 2020.

Pulsa aquí para mirar el documento.