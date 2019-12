'The Child', el nuevo personaje de Star Wars que ha dominado el mundo

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. The Child , mejor conocido en el internet como " Baby Yoda " ( IMDB )

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. The Child , mejor conocido en el internet como " Baby Yoda " ( IMDB )

Cuando los fanáticos de Star Wars se les anunció que el nuevo servicio de streaming de Disney+ tendría una serie original basada en la mítica raza de guerreros intergalácticos los Mandalorians, muchos dudaron de su capacidad para entretener. Todas las dudas murieron, sin embargo, con la revelación de "The Child" o mejor conocido a través del internet como el Bebé Yoda.

Yoda, un maestro jedi y reconocido por su baja estatura y peculiares rasgos alienígenas, acaparó la atención de muchos fanáticos cuando en el 1980 apareció por primera vez y se convirtió en el entrenador de Luke Skywalker, quien luego sería el salvador de la galaxia. Su imagen y sabiduría resonó con muchas personas a nivel que muchas de sus líneas se han convertido en citas motivacionales no solo para fanáticos, sino para el mundo entero.

"Hazlo o no lo hagas, no hay un ‘trataré' (Do or do not, there is no try)", fue una de esas citas célebres.

En la mitología de Star Wars nunca se ha revelado el nombre de la serie de Star Wars, no obstante, si se ha determinado que sus etapas de vida difieran de los humanos y pueden llegar a vivir hasta los 900 años o más.

Esto es lo que sabemos hasta el momento de "Baby Yoda":

Tiene al menos 50 años, pese a parecer un infante.

Es sensible en la Fuerza, un poder mítico de la mitología que Star Wars que deja a sus usuarios sobrellevar hazañas supernaturales como mover cosas con su mente.

Puede curar heridas mortales con sus poderes.

No tiene capacidad para determinar el bien y el mal.

Es propenso a defender al Mandalorian, quien lo rescato de las garras del Imperio.

Aunque se han elevado varias teorías sobre su parentesco en las redes sociales y en otras páginas del internet, al momento ninguna se ha probado como certera.

La serie Mandalorian ocurre años después del episodio 6 de Star Wars, cuando los rebeldes liberan a la galaxia del maligno imperio y muere Darth Vader con su maestro, el emperador Palpatine.

En ese mismo episodio, Yoda había sucumbido a su vieja edad en el planeta de Dagobah, lugar que fungió como su hogar por varios años luego del alzamiento del imperio y la aniquilación de todos los Jedis a manos de las legiones de clones que controlaba el Imperio.

El código de los jedis prohibía a los guerreros de enamorarse o mantener relaciones consensuales con alguna persona así que es poco probable que "The Child" mantenga lazos generacionales con el antiguo maestro Jedi.

De igual forma en ninguna instancia del universo de Star Wars, incluyendo video juegos, cómics, películas y series televisivas y animadas, se da detalles sobre el nombre de la raza de Yoda y The Child.

El último episodio de la primera temporada de Mandalorian estrenará este viernes 27 de diciembre y se espera arroje un poco de luz adicional ante el misterio que continúa siendo el "Baby Yoda".