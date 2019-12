Se cuela la monoestrellada en premier de Star Wars

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. (Foto tomada de redes sociales)

La bandera de Puerto Rico se coló en la premier de Star Wars: Rise of the Skywalkers cuando una delegación de boricuas se dio cita a la actividad donde estarían presente el elenco de la nueva película.

En una foto de la actriz británica Daisy Ridley que se ha viralizado en Puerto Rico se muestra como Arnaldo Manzano, oriundo de Guaynabo, enseña la bandera de la isla en una foto que también fue publicada en la página oficial.

“No hay palabras para describir esta experiencia fuera de este mundo. Me siento muy afortunado de ser parte de la delegacion de Puerto Rico junto a María Judith y Roberto Gómez que tuvimos el privilegio de estar en la premiere de la pelicula The Rise of Skywalker. Agradecido de Lucasfilm, Rebel Legion y 501st por esta oportunidad”, lee la publicación de Manzano.

La última entrega de la saga de los Skywalkers llegará a los cines puertorriqueños a partir del jueves 19 de diciembre.