Boricua lista para disputar otro título de belleza internacional

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. Daileen Vega Colón, Miss Puerto Rico Intercontinental 2019. (Suministrada)

La temporada de certámenes internacionales de 2019 está cerca de su final, pero aún falta la celebración de Miss Intercontinental, que se realiza en Egipto, y en el que somos representados por la joven Daileen Vega Colón.

Este evento de belleza ya tiene una reina boricua, Maydelisse Columna, quien es recordada por moverse con éxito en Miss Universe Puerto Rico 2018. Ahora Daileen Vega busca seguir sus pasos al disputarse el título ante otras 70 competidoras.

“Esta oportunidad que el universo me ha brindado y Dios ha puesto en mi camino, definitivamente, estará por siempre dentro, muy dentro de mi corazón. No es solo el hecho de venir a competir y a representar lo mejor de mi amada isla en este hermosísimo certamen del Miss Intercontinental, sino la gratísima experiencia que estoy adquiriendo”, dijo a NotiCel.

La reina boricua ha pasado unos días inolvidables en Egipto, en donde ha participado de un sinnúmero de actividades diferentes, excursiones y hasta celebró su cumpleaños con la organización, quien la sorprendió con un bizcocho.

“Jamás olvidaré ese día tan especial donde me reunieron en el restaurante y toda la organización con el personal se unió para cantarme feliz cumpleaños para hacerlo memorable. Realmente no me lo esperaba. Ellos tuvieron hasta el detalle de otorgarme un hermoso sash de cumpleañera. La realidad es que han estado al pendiente de todos y cada uno de los detalles. Me sentí y me siento muy, muy dichosa, pero sobre todo bendecida. Estoy más que convencida que sin duda algún la organización de Miss Intercontinental es una de las mejores experiencias que se puede ofrecer a las chicas. Participaría una y mil veces más”, señaló.

Miss Intercontinental es un concurso con gran popularidad en Europa y muchos países de África, así como en Filipinas y el Caribe. La empresa dueña del certamen es The Miss Intercontinental Organization S.A., comandada por Detlef Tursief, y en ella colaboran los puertorriqueños Héctor Joaquín, conocido por su basta experiencia en la industria de la belleza y los certámenes, y la exreina boricua, Maydelisse Columna.

El próximo 20 de diciembre, en la gala final, Daileen Vega buscará el codiciado título en un año que ha sido de mucho auge para los seguidores de la industria, con diversos logros de las representantes puertorriqueñas en otros concursos internacionales.

“No importa lo que suceda, no importan los resultados, he dejado todo y he representado a mi Puerto Rico dignamente. De aquí sale una nueva y mejor versión de mí. Una Daileen llena de más energías, más positivismo, más agradecimiento y sobre todo más fuerte que siempre gracias al Miss Intercontinental 2019”, concluyó la reina.