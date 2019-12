Madison Anderson: de la belleza a la política

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. La gobernadora Wanda Vázquez Garced junto a la beldad Madison Anderson Berríos (Foto tomada de redes sociales)

Tras alcanzar la posición de primera finalista en el evento de belleza Miss Universo 2019, ahora Madison Anderson apunta hacia un nuevo reto: comenzar a adentrarse en el terreno de la política.

No es una idea que le llegó de la noche a la mañana. Es algo que ha venido contemplando desde que comenzó a trabajar con mujeres víctimas de la violencia doméstica, y que dejó claro durante su participación en Miss Universo.

“Siento pasión por la política. Sé que tengo un gran talento para expresarme y llegar a la gente. Creo que puedo combinar mi pasión por las comunicaciones con eso, porque me encanta ayudar a la gente. Y hay muchas cosas que pueden ocurrir”, dijo la joven a NotiCel.

Madison detalló que espera descansar durante el período navideño, y que viajará a Orlando para compartir con toda su familia. Sin embargo el año próximo, espera regresar a Puerto Rico para completar su reinado y, una vez lo culmine, regresar a la universidad. Allí desearía iniciar estudios en Ciencias Políticas.

Su deseo de asentarse en la política fue reafirmado tras visitar la pasada semana a la gobernadora Wanda Vázquez, con quien conversó por un rato. A su salida, confesó sentir gran admiración por ella, ya que se trata de la participación de una mujer en un puesto de poder.

“Ella es una buena inspiración para las niñas, las jóvenes que quieren romper barreras en cuantos a mujeres que entran a puestos de poder. Nosotras tenemos el poder para cambiar los estereotipos”, dijo también la beldad a NotiCel.

Con gran orgullo hoy le di la bienvenida a nuestra @muniversepr, @madison_sarra a @fortalezapr. Convencida de tu extraordinario trabajo en representación de #PuertoRico ante el mundo. ¡Gracias Madison por unir más a nuestro pueblo! pic.twitter.com/Gbyjr723zM — Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) December 14, 2019

“(Su trabajo con mujeres maltratadas) es algo que he venido haciendo por seis años, y cuando empecé mi reinado siempre dije que quería aportar con mi voz. Es algo que me apasiona y si tengo la oportunidad de entrar al mundo de la política puedo seguir llevando haciendo ese trabajo”, agregó.

El mundo del entretenimiento es algo que no piensa abandonar, sobre todo, el canto y la actuación. “¡Dije que quería ser la próxima J.Lo porque la admiro y me parece que hace un gran trabajo!”, señaló.

Su andar por el entretenimiento lo continuará a su regreso a la Isla en enero, en donde siente que ya se ha ganado un espacio en el corazón de los puertorriqueños que, en un principio, lucían escépticos con su representación en Miss Universo, por no dominar el idioma español, algo que consiguió corregir en apenas tres meses.

“He podido descansar física y mentalmente, además de que pude romper la dieta (ríe). Me siento muy satisfecha porque aunque no gané la corona de Miss Universo, gané el corazón de mi pueblo, así que me siento agradecida por eso”, dijo. “No puedo expresar ese sentimiento. Es una gran emoción. Me siento que tengo el apoyo de mi Puerto Rico. Cuando gané hubo un poquito de controversia y me hace feliz que la gente pudo ver mi esencia, quería poner Puerto Rico en alto, y siento que lo hice”.

Madison descartó la posibilidad de participar en un nuevo certamen internacional, ya que su mayor sueño siempre fue el Miss Universo y, no solo lo cumplió, sino que llegó a un importante puesto en el evento.

“Ya cumplí mi sueño. Este era el certamen en el que quería estar, en Miss Universo. Me siento que yo gané, y no solo eso, siento que ya cumplí mi misión y cumplí con Puerto Rico”, concluyó.