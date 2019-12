Un trasnochado Bad Bunny comprometido con los niños vuelve a entregar regalos

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. Bad Bunny entrega regalos de navidad a cientos de niño por segundo año consecutivo a través de su fundación " Good Bunny ". ( Nahira Montcourt / NotiCel )

Por segundo año consecutivo y en respuesta a un firme compromiso con las familias puertorriqueñas en época de Navidad, la superestrella internacional del género urbano, Bad Bunny, coordinó una entrega de regalos navideños para niños de todas edades, una actividad que espera seguir celebrando a tono con su éxito.

En esta ocasión, Benito Martínez – su nombre de pila – acudió desde temprano en la mañana hasta el Centro de Convenciones de Miramar para participar de la entrega que coordinó la Fundación Good Bunny - creada por el artista - en conjunto con el programa Toys for Tots, administrado por la reserva del Cuerpo de Marinos de Estados Unidos. Menos de 12 horas antes de la actividad, Bad Bunny formaba parte de la cartelera de artistas que subió a la tarima costera del festival The Paradise en Punta Cana, concierto en el que también participaron artistas como Marshmello, Maluma, Anuel AA, Cultura Profética, Cazzu, Monsieur Perine y Los Wálters, entre otros.

"Yo me lo gozo de verdad. El año pasado estuve un poquito más tiempo compartiendo. Este año, realmente estoy cansado. Yo vengo de R-D (República Dominicana) y salimos directo del show pa' aquí y llegue horita. No he dormido, me comí un sándwich ahí a las millas", dijo el artista en una rueda de prensa.

A diferencia del año pasado - cuando la actividad tomó lugar en el Coliseo Roberto Clemente - este año la entrega de regalos se celebró en el Centro de Convenciones, con gran parte de la fila atravesando los interiores de la instalación. La oferta de regalos se amplió más allá de los instrumentos musicales, agregando equipo deportivo como bolas de baloncesto y de voleibol, bates de pelota, guantes de boxeo e incluso juguetes como muñecas, aviones, juegos de mesa, patines e incluso calzados de goma Crocs.

"Esta vez incluimos mejor calidad del equipo deportivo en los juguetes, juegos de mesa para que vayan a tener variedad para todas las edades. Aquí había desde pequeñitos, ocho años, seis años y había jóvenes también de 15, 16, que obviamente no van a coger una plasticina para jugar. Así que pueden recibir un instrumento musical, un balón de baloncesto etcétera. Que esa es la idea, tratar de cubrir todas las edades y todo", explicó Bad Bunny.

Para la actividad, la Fundación Good Bunny se preparó para entregar regalos a 120,000 en colaboración con Toys for Tots, quienes proveyeron regalos para niños de 0 a 6 años, con el resto donado por Bad Bunny. La actividad fue coordinada por la firma de promociones Buena Vibra Group quienes facilitaron los lazos entre ellos y la Fundación para aunar esfuerzos.

"La gente tiene que saber que estamos ahí para ayudar y nosotros ayudamos. Recolectamos los juguetes y se lo damos a los niños que necesitan. Y algo que nosotros queremos hacer en el programa es darles a los niños que no tienen y ese es el único propósito. Y eso es lo que nos hace sonreír a nosotros, así que porque no hacerlo", explicó el primer sargento Jaime Álvarez a este medio.

La organización de la actividad hizo de la fila de espera para llegar a las ocho estaciones de regalos una experiencia para toda la familia. Tras pasar por un punto de cateo en la entrada del edificio, pasaban por un primer trasfondo para fotos y después un fotógrafo comercial retrataba a las familias frente un inflable inmenso del rostro de Bad Bunny con ambos dedos meñiques levantados y con un tercer ojo en la frente. Tras entregarles una boleta para bajar la foto por internet, se les ofreció agua, refresco o café y después pasaban hacia las estaciones de regalo.

Tal como el año pasado, la estación más anhelada y más activa era la de Martínez, quien alternaba entre las estaciones dos y tres para tomarse fotos con los niños, montar breves conversaciones y en momentos hasta jugar con ellos con sus nuevos juguetes. Artistas locales como PJ Sinsuela y Eladio Carrión lo acompañaron en la entrega durante la mañana.

Bad Bunny, quien adelantó que tiene "varios proyectos grandes que vienen en camino para el 2020", confesó que la experiencia este año, como el año pasado, ha sido una muy especial para él, expresando que los niños le recuerdan a él cuando era pequeño. En ese sentido, para Martínez, el significado de estas actividades y de la época navideña para él es la familia.

"La Navidad, antes de ser una superestrella y ahora, después, sigue significando lo mismo, que es la familia, el amor al prójimo, a los seres queridos. Y a mí la navidad es familia. Ese es el significado de la Navidad", manifestó Bad Bunny.