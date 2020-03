Bad Bunny rompe récord y Rey Charlie le dedica rapeo inesperado y criticado

De mi para ti 🤴🏾👁 #SeLoTuyoooo La sociedad esta tan contaminada que por decir una verdad hasta te señalan, Te juzgan, te critican, después que te la daban... un dia eres un super HEROE al otro dia no eres nada, pero sigues siendo el mismo con otras miradas. Futuro prospecto era Verdejo y ahora dicen que no sirve que es un ñemo y de Alex Cora que sendo truquero!! Bad bunny dice que soy un virao por no unirme a la protesta, pero virarsele a Luian y Mambo king no deja que crezca su cuenta!! Pendiente a lo que el otro hace y deja de hacer no ronque de millonario si el porciento lo dividen entre 6... a mi tu no me engañas lo que dices q le haces a las mujeres, es lo que pides que te hagan!! Ah dimelo Roxana!! Voy a dejarlo ahí aunque se un par de cosas, usted nunca quiso a Natalia usted queria a Fracis Rosas !!

