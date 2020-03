Sin funeral ni ceremonia, creman el cuerpo de Alexa a petición de sus padres

El cuerpo de Alexa, la mujer transgénero asesinada durante la madrugada de este lunes en Toa Baja, fue cremado a petición de sus padres, quienes no esperaron que se hiciera servicio fúnebre, público o privado.

La información fue divulgada por el periodista norteamericano David Begnaud en su cuenta de Twitter durante la tarde de hoy.

La cremación aparentemente tuvo lugar en Celestium, en Carolina, y Begnaud indicó que, tras conversaciones, una encargada del lugar confirmó los hechos.

Más temprano hoy, Carlos Fret Negrón, quien colgó en las redes sociales el pasado domingo fotos de Alexa mientras era entrevistada por un agente en un restaurante de comida rápida, presentó una querella por amenazas de muerte.

En su publicación en las redes, el hombre también alegaba que Alexa había estado en el baño y, con un espejo, comenzó a mirar su hija.

Horas después de que su publicación se hiciera viral, Alexa apareció muerta en un pastizal tras recibir varios impactos de bala. Pese a que no hay arrestos relacionados con su asesinato, varias personas de interés en el crimen han sido entrevistadas.

