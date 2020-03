Vázquez Garced sigue dándole largas a ocupar teléfonos de Sánchez y Miranda

Insisten en revisión en vez de buscar orden.

Pese a una clara directriz del Tribunal Apelativo para que el Departamento de Justicia (DJ) obtenga una orden de registro y allanamiento si persiguen incautar los celulares de Elías Sánchez Sifonte y Edwin Miranda Reyes– en lugar de una citación de testigos, tal como hicieron – la gobernadora Wanda Vázquez Garced notificó que la agencia elevará al Tribunal Supremo la petición para obtener los dispositivos móviles.

'Entiendo que corresponde a la fiscalía y al DJ determinar el curso a seguir. Entiendo que apelarán esa decisión, que irán en un ‘certiorari' al Tribunal Supremo para que se examine. De finalmente ser la determinación que hubo algún error o algún mal entendido en la preparación de esa orden de registro y allanamiento, entiendo que seguirán con las gestiones porque eso es parte de la investigación y es necesario para la fiscalía', declaró la Gobernadora al ser abordada sobre la determinación del Apelativo durante una rueda de prensa en el Centro de Convenciones en Miramar.

El pasado viernes, el Tribunal Apelativo emitió una sentencia que estableció que la citación de testigos emitida por el DJ contra Sánchez Sifonte y Miranda Reyes con intención de ocupar sus celulares no es el vehículo apropiado para concretar tal solicitud. Ese foro especificó que el DJ viene obligado a obtener una orden de registro y allanamiento expedida por un juez para legalmente incautar los celulares.

Esto es en el marco de la investigación sobre el chat de Telegram que desembocó en la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares. De hecho, para esa investigación se emitieron órdenes de allanamiento desde un principio, como la emitida contra el teléfono del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier. Incluso, Justicia ha llevado a los tribunales a compañías de tecnología, como Facebook, para obtener información de medios de comunicación estudiantiles, cosa que no hizo contra Telegram para obtener información del chat.

La investigación fue de las últimas gestiones que realizó Vázquez Garced durante su desempeño como secretaria de Justicia, por lo que el error procesal señalado por el foro intermedio se cometió bajó su supervisión. Sin embargo, la gobernadora insistió que ella se inhibió de la investigación y asignó a la jefa de los fiscales, Olga Castellón Miranda, al caso. No empece a eso, en sus expresiones de hoy da detalles actualizados de lo que hará Justicia en el caso.

Vázquez Garced insistió que el DJ actuó conforme a la ley al expedir el recurso en cuestión, pero indicó que no intervendrá en el juicio que tome la actual secretaria de Justicia, Denisse Longo Quiñones, en cuanto a la investigación del chat.

A juicio del abogado Eduardo 'Tutto' Villanueva, no resulta práctico para el gobierno elevar el asunto al Tribunal Supremo ante el evidente remedio que señaló el Apelativo: gestionar una orden de registro y no una citación de testigos. Más aún, Villanueva advirtió que una decisión del Supremo que valide al foro Apelativo podría arriesgar aquella información que ya obtuvieron de parte de los otros integrantes del infame chat que sí entregaron sus celulares voluntariamente bajo una citación de testigos.

'Creo que acudir al Supremo para que revise la controversia, aunque presuntamente pudiera tomar un dictamen rápido ante el interés público del asunto, es más práctico gestionar la orden de registro para que el expediente esté completo y sea armonizable con la información que el Estado ya tiene sobre el contenido de otros miembros del chat, que sí accedieron a entregar sus celulares', indicó Villanueva en una comunicación escrita.

Vea: Wandering

'No me parece buena práctica investigativa, arriesgar que el Supremo ratifique que no se obtengan y revisen esos celulares de Sánchez Sifonte y el otro acompañante y con una decisión así, se arriesgue la utilización de la información que produjo el celular de los que se allanaron al entregarlo sin orden judicial', agregó el abogado.

Sánchez Sifonte, exdirector de campaña de Rosselló Nevares y otrora representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal (JCF) y Miranda Reyes, publicista y contratista del estado a través de la agencia KOI, objetaron la entrega de sus celulares a finales de octubre bajo el argumento de que en la etapa de investigación que emprendió el DJ no procedía el allanamiento, particularmente si no se trata de un caso criminal.

Vázquez Garced niega influencia de Sánchez Sifonte en su decisión a aspirar a la gobernación

Cuestionada si teme que la figura de Sánchez Sifonte le empañe su imagen como candidata a la gobernación, la Gobernadora rechazó que el también cabildero haya influido en su decisión de aspirar a la gobernación – decisión que dijo advenir tras consultarlo con su familia. Vázquez Garced añadió que no ha tenido comunicación con Sánchez Sifonte desde 'hace varios meses', explicando después, a preguntas de NotiCel, que sí se comunicó con ella cuando juramentó como gobernadora.

'Dije varios meses, pero probablemente lleve más de varios meses. Por lo menos le puedo decir que desde que soy Gobernadora no he hablado con el licenciado Elías Sánchez. Antes de eso, no recuerdo la fecha, probablemente me haya enviado un mensaje de texto o un mensaje que me haya enviado de felicitación y deseándome mucho éxito en la juramentación como Gobernadora, pero no he tenido ninguna comunicación en varios meses atrás', abundó la primera mandataria.

Cuestionada por este medio si aceptaría apoyo de Sánchez Sifonte o su esposa Valerie Rodríguez – quien también fue asesora por contrato de Vázquez Garced cuando era Procuradora de la Mujer – para apoyarla en su campaña, la gobernadora reiteró que su decisión de aspirar no tiene nada que ver con el cabildero.

'Yo no quiero crear controversias. Y yo creo que aquí los más importante es el anuncio que yo le he dado al pueblo de Puerto Rico de que estoy disponible para continuar haciendo el mejor gobierno que Puerto Rico pueda tener, con las mejores intenciones. Yo no quiero crear controversia, yo lo que le puedo decir con relación al licenciado Elías Sánchez es que no he tenido comunicación con él y que obviamente mi determinación no ha tenido nada que ver con cualquier comunicación con el licenciado', sentenció Vázquez Garced.